美10月耐久財訂單月增率初值報0.2% 連19個月成長低迷

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-28 02:30

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美國商務部周三 (27 日) 公布數據顯示，美國工廠 10 月訂單成長乏力，透露工業領域持續低迷的態勢沒有減弱跡象。

具體來看，美國 10 月耐久財訂單月增率初值報 0.2%，低於經濟學家預期的 0.5%，9 月前值為 - 0.7%，主要是受到波音 (BA-US) 簽訂新的飛機合約提振。

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美 10 月耐久財訂單月增率初值報 0.2%，連 19 個月成長低迷。(圖：ZeroHedge)

10 月剔除汽車和飛機等運輸類用品的耐久財訂單僅月增 0.1%，雖然符合經濟學家預期，但大幅低於 9 月前值 0.5%。

值得注意的是，10 月核心耐久財訂單──扣除飛機和非國防耐久財訂單─月增率下滑 0.2%，不及經濟學家預期的 0.1%，更是遠遠低於 9 月前值 0.7%。

核心耐久財訂單的數據被市場密切關注，因為其衡量的是商業支出計畫。投資人高度留意的這類核心訂單被視為未來商業前景的標誌，但如今數據並未顯示出復甦的跡象。

另外，10 月商用飛機訂單大幅增加了近 9%，這類訂單通常起伏不定。波音的工人在 10 月結束了罷工，但罷工僵局可能對訂單影響不大，因為在收到訂單後，飛機需要幾年時間才能製造出來。

10 月新車和卡車的訂單略有下降。目前製造業在美國經濟中所占的比重比過去小得多，但仍發揮相當大的影響力。

市場分析稱，整體來看耐久財訂單的最新報告喜憂參半，幾乎沒有證據顯示美國製造業反彈，經濟中的工業方面仍進展不順利。