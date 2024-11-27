路透調查：即使房價漲速趨緩 美國購屋負擔能力繼續惡化

鉅亨網編譯張祖仁 綜合外電 2024-11-27 21:12

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根據《路透》對房地產專家的調查，雖然平均房價上漲緩慢，但由於供應緊張和聯準會降息，未來一年美國首購族的購買能力將會惡化。

由於缺乏足夠的入門級住房可供出售，特別是對於家庭來說，負擔能力長期以來一直是美國房市的一個緊迫問題，讓許多潛在的首購族望而卻步。

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根據《路透》11 月 12 至 27 日對房地產分析師的調查，未來 6 個月略微降低的利率不足以吸引新買家進入市場，因為價格仍比疫情前水平高出 50% 以上。

對於購買力預期，與 8 月調查相比，19 名受訪者中有 10 人將看法從「改善」變為「惡化」。 8 月接受調查的所有 26 名受訪者均表示情況會有所改善。

富國銀行投資研究所實體資產策略主管拉佛吉 (John LaForge) 表示，「以美國和許多西方國家為例，他們正在變老。這就是財富所在：他們購買第二套住房，甚至第三套，讓那些沒有足夠時間累積儲蓄的年輕一代被排除在外。」

阿波羅全球管理公司 (Apollo Global Management) 最近的研究顯示，美國購屋者的平均年齡從 1981 年的 31 歲上升到 49 歲。

《路透》調查中位數顯示，根據標普 CoreLogic Case-Shiller 20 個大都會區綜合指數，美國平均房價漲幅將從今年的 5.1% 放緩至明年的 3.2%，到 2026 年將放緩至 3.5%。

這些預測與 8 月相比大致沒有變化。即使金融市場目前預計聯準會僅再降息約三次 0.25 個百分點，僅為原本預期的一半，原因是擔心川普當選後通膨將捲土重來。

昂貴的房價也迫使許多人繼續租房，這個比例略高於美國住房的三分之一。在被問及未來一年平均租金趨勢時，超過 70% 的受訪者表示平均租金將保持不變或下降。

近三分之二受訪者表示，未來一年平均房價的上漲速度將快於平均租金的上漲速度。

穆迪分析公司副首席經濟學家德里蒂斯表示：「預計房價成長將繼續放緩，因為低負擔能力迫使更多買家退出市場。賣家將不得不調整對價格上漲的預期才能出售房產。」

占總銷售額 90% 以上的成屋銷售預計下季僅小幅上升至年率 400 萬套，並在未來幾季維持在該水準附近。遠低於 2021 年疫情爆發期間的 660 萬套。