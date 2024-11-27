川普關稅利刃高懸 美國貿易合作夥伴示警弊大於利

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-27 02:30

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根據路透周二 (26 日) 報導，來自墨西哥、加拿大和中國的官員警告，美國候任總統川普威脅要對三個最大貿易夥伴商品徵收高額關稅，將損害各國經濟並有可能加劇通膨和破壞就業市場。

川普周一出人意料宣布將對從加拿大和墨西哥進口的關稅徵收 25% 的關稅，並對中國商品加徵 10% 關稅，直到他們取締毒品走私和非法移民。在首輪回應中，各國領袖和其他高級官員促請對話與合作。

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墨西哥首位女總統薛恩鮑姆 (Claudia Sheinbaum) 在例行記者會上表示：「一項關稅之後會有另一項關稅，直到我們共同企業面臨風險。」她表示自己打算致函川普，尋求通話討論關稅問題。

與此同時，加拿大央行副總裁 Rhys Mendes 表示，很明顯川普兌現關稅措施的任何舉動都將對兩國產生影響。Mendes 在一次活動上說：「美國發生的事情對我們有很大影響，項這樣的事情顯然會對兩國經濟產生影響。」

另外稍早時候，中國駐華盛頓大使發言人表示：「沒有人會在貿易戰或關稅戰中拿到好處。」

截至 9 月，美國商務部數據顯示，今年前 9 月上述三個國家向美國出口逾 1 兆美元的商品，其中墨西哥排行第一，其次是中國和加拿大。

路透報導指出，川普威脅的新關稅似乎違反了美國 - 墨西哥 - 加拿大貿易協定 (USMCA) 的條款。該協議由川普簽署成為法律，於 2020 年生效，儘管該協議將於 2026 年到期，但 3 國之間的貿易基本上是免稅的。

曾在老布希政府擔任美國貿易代表總顧問的 Warren Murayama 表示，川普的關稅威脅可以透過發布國家緊急狀態來應對，這將啟動《國際緊急經濟權力法》(International Emergency Economic Powers Act, IEEPA)。

Murayama 說：「如果有先例可循的話，這是一場嚴肅的艱苦戰鬥，挑戰在這一保護傘下採取的行動。」

凱投宏觀 (Capital Economics) 北美經濟學家 Thomas Ryan 表示：「鑑於明確提到人員和毒品跨越南北邊境的流動，表明這種具體的關稅威脅更多的是一種談判工具，而不是增加收入的手段。」