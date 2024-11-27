美11月消費者信心指數升至111.7 創逾1年新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-27 01:30

‌



美國經濟評議會 (Conference Board) 周二 (26 日) 公布數據顯示，11 月消費者信心指數上升 2.1 點至 111.7，約略符合經濟學家預期的 111.8，較 10 月修正後前值 109.6 大幅攀升，原因是在川普贏得總統大選後，大眾普遍對經濟和就業市場持樂觀態度。

11 月消費者信心指數上升 2.1 點至 111.7，創逾一年新高。(圖：ZeroHedge)

‌



另外報告還顯示，11 月現況指數升至 8 個月來新高，而對未來半年的預期指數則小幅升至近 3 年高點。

11 月現況指數升至 140.90，寫 8 個月新高。(圖：ZeroHedge)

美國經濟評議會首席經濟學家 Dana Peterson 評論稱，11 月份數據的成長主要是由於消費者對當前經濟形勢評估更為樂觀，尤其是對就業市場方面。而且與 10 月的報告相比，消費者對未來 6 個月就業機會的樂觀程度也大大提高，升至近 3 年來新高。

目前認為就業機會充足的消費者比例有所下滑，不過認為就業機會難找的比例也有所下降。這兩個指標之間的差距連續第二個月擴大，經濟學家密切留意這項指標衡量就業市場。

至於備受矚目的通膨方面，11 月報告顯示消費者對未來一年通膨預期降至 2020 年 3 月以來新低，不過消費者普遍仍擔心明年通膨捲土重來。

一年通膨預期降至 2020 年 3 月以來新低。(圖：ZeroHedge)

展望未來，認為明年經濟景氣好轉的消費者比例上升至 23.5%，創下 2022 年初以來新高，而預料未來 6 個月財務狀況有所改善的人數比例繼續攀升。

物價壓力緩解和依然穩健的就業市場正在緩解消費者情緒。與此同時，由於過去幾年利率上升和生活成本上升，許多家庭財務狀況仍然緊張，因此購買大件商品的條件有所下滑。