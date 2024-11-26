傳日本首相石破茂致函拜登 促請批准美國鋼鐵收購案

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-26 20:36

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根據路透周二 (26 日) 援引知情人士消息報導，日本首相石破茂 (Shigeru Ishiba) 致函美國總統拜登，請求批准日本製鐵 (Nippon Steel) 收購美國鋼鐵 (X-US) 的交易，以免影響兩國近期加強雙邊關係所做的努力。

知情人士證實，這封信件是在 11 月 20 日寄給拜登，內容寫道：「日本是美國最大的投資國，其投資呈穩步增加趨勢。繼續保持日本對美投資的這一上升趨勢對兩國都有利，同時也向世界展示了日美同盟的強大實力。」

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信中亦提及：「在您擔任總統期間，同盟關係的強大程度前所未有。我們懇請美國政府批准日本製鐵的收購計劃，以免給您在過去 4 年中積累的成就蒙上陰影。」

據了解，拜登與美國工會方面均反對這項價值 150 億美元的交易，拜登已將其提交給美國外資審議委員會 (CFIUS)。

CFIUS 審查的截止日期是在下個月，亦即是新任總統川普於 1 月 20 日上任之前。該委員會可能會批准這項交易，並採取措施來化解國家安全疑慮，也可能建議總統阻止這項交易，還可能延長審查期限。川普已經誓言將擋下該交易。