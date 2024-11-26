傳川普擬任命人工智慧部長 帶領AI技術與加密貨幣發展

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-26 19:50

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根據美媒《Axios》周二 (26 日) 援引知情人士消息報導，美國即將上任的總統川普正在考慮任命一位「人工智慧沙皇」(AI czar)，專責 AI 事務、協調聯邦政策和政府對新興技術的使用。

報導補充說，特斯拉 (TSLA-US) 執行長馬斯克不會擔任這個 AI 部長一職，但預料會參與與塑造未來政策的討論和應用實例。不過目前一切計畫仍尚未定案，未來可能會有所改變。

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據了解，馬斯克和與企業家拉馬斯瓦米 (Vivek Ramaswamy) 聯手，共同執掌所謂的「政府效率部」(DOGE)，而這兩位將對「人工智慧沙皇」這一職位有著重要影響。川普對新興技術高度留意，這在一定程度上是回應促成他勝選支持者。

《Axios》指出，加密貨幣和 AI 技術可能結合在一起由一位「新興技術沙皇」帶領，這位首長還將負責集中公共和私人資源，讓美國保持在 AI 技術的最前面。