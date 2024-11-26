美政府提議將減肥藥納入醫療保險與補助 禮來、諾和諾德盤前股價勁揚

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-26 20:59

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禮來、諾和諾德 (Novo Nordisk) 兩檔減肥藥股周二 (26 日) 盤前走揚，此前有外媒報導，拜登政府計劃將減肥藥納入醫療保健和補助計畫，此舉有望進一步開拓減肥藥市場，不過可能會給下一屆川普政府帶來財政壓力。

根據外媒報導，拜登政府發起一項議程，計劃把減肥藥納入現有醫療保險，以緩解糖尿病以及肥胖症患者的藥費負擔，值得注意的是，熱門減肥藥 Wegovy 和 Zepbound 也在藥品名單內。

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據了解，該提案針對 340 萬名擁有美國醫療保險的老年人和 400 萬名享有清寒醫療補助計畫的成年人，提案應用後預料將讓減肥藥物的自付比例降低至 5%。

截稿前，禮來 (LLY-US) 周二盤前股價勁揚 4.50%，每股暫報 789.00 美元；諾和諾德在丹麥的股價上漲 1.66%，每股暫報 757.80 丹麥克朗、諾和諾德 (NVO-US) 美股 ADR 上漲 2.64%，每股暫報 107.32 美元。

根據報導，諾和諾和和禮來的減肥藥物現的產能瓶頸現已解除，正在努力爭奪減肥藥這個價值千億美元的市場，但每月接近 1,000 美元的售價仍然讓很多糖尿病和肥胖患者「望而卻步」，預估拜登政府的這項提案將惠及數百萬名用藥族群。

不過，該提案意味著龐大的政府支出，將給美國候任總統川普帶來額外的財政壓力。

作為參考，根據美國國會預算辦公室 (CBO) 上個月公布的數據，擴大醫療保險的注射覆蓋範圍可能會在 9 年內額外花費 350 億美元。