〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人評估川普關稅威脅
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-26 22:42
美股主要指數周二 (26 日) 開盤漲跌互現，投資人評估川普對美國主要貿易夥伴的關稅承諾，與此同時靜待美國央行最新會議紀錄出爐。
截稿前，道瓊工業指數跌近 200 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 100 點或 0.5%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.2%。
美股開盤前主要指數期貨上漲，而美國公債在川普首次明確祭出關稅政策引發劇烈走勢後逐漸趨穩。標普 500 指數期貨和那斯達克 100 指數期貨雙雙上漲 0.2%，扭轉稍早的頹勢；美國公債持穩，而孤立主義政策的受惠者美元回吐早盤漲幅，交投持平。
川普發誓要對中國進口商品加徵 10% 關稅，對來自墨西哥和加拿大的所有商品徵收 25% 關稅。他在自己的社群媒體平台 Truth(DJT-US) 上表示，這些是打擊移民和非法毒品流入美國邊境所必需的。
St. James "s Place 資訊長 Justin Onuekwusi 表示：「我們只是看到了波動的開始，隨著言論的繼續，波動將繼續下去。很難評估這是威脅、承諾還是談判工具。」他還說：「如果通膨預期在短期內開始上升，這將是徵收關稅的一大障礙。」
與此同時，交易員等待稍後公布的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄，以衡量通膨預期如何影響聯準會 (Fed) 的政策。決策者在該次會議上降息 1 碼(25 個基點)，這項普遍預期的措施反映了經濟活動和就業下行風險的降低。
有市場分析認為，11 月 6 日至 7 日的政策會議是在美國大選後一天舉行的，可能會讓那些希望從決策者角度了解其如何看待川普領導下的利率的投資人失望，因為他們不太可能討論選舉結果。
截至台北時間周二（26 日）22 時許：
- 道瓊工業指數下跌 192.77 點或 0.43%，暫報 44,543.80 點
- 那斯達克綜合指數上漲 100.32 點或 0.53%，暫報 19,155.16 點
- 標普 500 指數上漲 16.42 點或 0.27%，暫報 6,003.79 點
- 費半上漲 30.66 點或 0.61%，暫報 5,018.58 點
- 台積電 ADR 上漲 0.21% 至每股 185.46 美元
- 10 年期美債殖利率升至 4.296%
- 紐約輕原油上漲 0.87% 至每桶 69.54 美元
- 布蘭特原油上漲 0.75% 至每桶 73.02 美元
- 黃金上漲 0.57 至每盎司 2,633.40 美元
- 美元指數升至 106.885
焦點個股：
禮來 (LLY-US) 早盤股價上漲 3.44%，至每股 780.95 美元
禮來、諾和諾德 (Novo Nordisk)(NVO-US) 兩檔減肥藥股周二 (26 日) 盤前走揚，此前有外媒報導，拜登政府計劃將減肥藥納入醫療保健和補助計畫，此舉有望進一步開拓減肥藥市場，不過可能會給下一屆川普政府帶來財政壓力。
美國鋼鐵 (X-US) 早盤股價下跌 0.58%，至每股 38.35 美元
根據路透周二援引知情人士消息報導，日本首相石破茂 (Shigeru Ishiba) 致函美國總統拜登，請求批准日本製鐵 (Nippon Steel) 收購美國鋼鐵的交易，以免影響兩國近期加強雙邊關係所做的努力。
百思買 (BBY-US) 早盤股價下跌 8.20%，至每股 85.41 美元
百思買周二修全年銷售預期，因為上季營收未達到華爾街的預期，目前預計全年收入將在 411 至 415 億美元之間，而先前的財測為 413 至 419 億美元。預計全年可比銷售額將下降 2.5% 至 3.5%，而先前的預期為下降 1.5% 至 3%。可比銷售額包括網上銷售額和開業至少 14 個月的商店銷售額。
今日關鍵經濟數據：
- 美國 11 月經濟評議會消費者信心指數預期 111.3，前值 108.7
華爾街分析：
Sanctuary Wealth 的資深策略師在其 2025 展望報告中表示，美股可能正在進入一個「投資的黃金時代」，將為投資人帶來巨大回報。策略師認為，標普 500 指數明年可望飆升至 7,200 至 7,400 點；從現在到 2030 年，標普 500 指數可能會成長一倍以上至最高 13,000 點。
Carson Group 首席市場策略師 Ryan Detrick 表示，雖然標普 500 指數在明年可能無法再度複製 20% 以上的漲幅，但投資人很有可能迎來又一個大幅上漲的年份。根據 Detrick 的研究，自 1950 年以來，標普 500 指數連續兩年上漲 20% 或以上的情況有 8 次。在這 8 個案例中，美股在之後的第三年實現正回報的情況有 6 次，整體平均回報率和中位數回報率分別為 12% 和 13%。
- 2025這樣投資AI最穩健!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
- 傳日本首相石破茂致函拜登 促請批准美國鋼鐵收購案
- 傳川普擬任命人工智慧部長 帶領AI技術與加密貨幣發展
- 騰訊代理的任天堂Switch 明年3月起停止中國eShop服務
- 美政府提議將減肥藥納入醫療保險與補助 禮來、諾和諾德盤前股價勁揚
上一篇
下一篇