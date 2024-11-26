〈美股早盤〉主要指數漲跌互現 投資人評估川普關稅威脅

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-26 22:42

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美股主要指數周二 (26 日) 開盤漲跌互現，投資人評估川普對美國主要貿易夥伴的關稅承諾，與此同時靜待美國央行最新會議紀錄出爐。

截稿前，道瓊工業指數跌近 200 點或近 0.4%，那斯達克綜合指數漲近 100 點或 0.5%，標普 500 指數漲近 0.2%，費城半導體指數漲近 0.2%。

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美股開盤前主要指數期貨上漲，而美國公債在川普首次明確祭出關稅政策引發劇烈走勢後逐漸趨穩。標普 500 指數期貨和那斯達克 100 指數期貨雙雙上漲 0.2%，扭轉稍早的頹勢；美國公債持穩，而孤立主義政策的受惠者美元回吐早盤漲幅，交投持平。

St. James "s Place 資訊長 Justin Onuekwusi 表示：「我們只是看到了波動的開始，隨著言論的繼續，波動將繼續下去。很難評估這是威脅、承諾還是談判工具。」他還說：「如果通膨預期在短期內開始上升，這將是徵收關稅的一大障礙。」

與此同時，交易員等待稍後公布的聯邦公開市場委員會 (FOMC) 會議紀錄，以衡量通膨預期如何影響聯準會 (Fed) 的政策。決策者在該次會議上降息 1 碼(25 個基點)，這項普遍預期的措施反映了經濟活動和就業下行風險的降低。

有市場分析認為，11 月 6 日至 7 日的政策會議是在美國大選後一天舉行的，可能會讓那些希望從決策者角度了解其如何看待川普領導下的利率的投資人失望，因為他們不太可能討論選舉結果。

截至台北時間周二（26 日）22 時許：

焦點個股：

禮來 (LLY-US) 早盤股價上漲 3.44%，至每股 780.95 美元

美國鋼鐵 (X-US) 早盤股價下跌 0.58%，至每股 38.35 美元

根據路透周二援引知情人士消息報導，日本首相石破茂 (Shigeru Ishiba) 致函美國總統拜登，請求批准日本製鐵 (Nippon Steel) 收購美國鋼鐵的交易，以免影響兩國近期加強雙邊關係所做的努力。

百思買 (BBY-US) 早盤股價下跌 8.20%，至每股 85.41 美元

百思買周二修全年銷售預期，因為上季營收未達到華爾街的預期，目前預計全年收入將在 411 至 415 億美元之間，而先前的財測為 413 至 419 億美元。預計全年可比銷售額將下降 2.5% 至 3.5%，而先前的預期為下降 1.5% 至 3%。可比銷售額包括網上銷售額和開業至少 14 個月的商店銷售額。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月經濟評議會消費者信心指數預期 111.3，前值 108.7

華爾街分析：