川普稱將對所有進口商品加徵10%關稅 中國外交部回應來了！

鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-27 07:30

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美國準總統川普在社交平台上聲稱，將對所有中國進口商品加徵 10% 的關稅，中國外交部周二（26 日）對此表示，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，美方應該珍惜中方的善意。

中國外交部說，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。芬太尼是美國的問題。本著人道主義精神，中國為美國因應芬太尼類問題提供了支持。2019 年，中國就宣布正式整類列管芬太尼類物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。

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中國外交部強調，中方同美方展開了廣泛、深入的禁毒合作，取得顯著成效，有目共睹。

中國外交部說，中方願在平等互利、相互尊重的基礎上，繼續同美方展開禁毒合作。美方應該珍惜中方的善意，維護中美禁毒合作來之不易的局面。

川普周一在社交平台 Truth Social 上聲稱，將對中國進口商品再加徵 10% 關稅，理由是麻醉劑等非法藥物大量湧入。