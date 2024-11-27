川普稱將對所有進口商品加徵10%關稅 中國外交部回應來了！
鉅亨網編譯鍾詠翔 綜合報導 2024-11-27 07:30
美國準總統川普在社交平台上聲稱，將對所有中國進口商品加徵 10% 的關稅，中國外交部周二（26 日）對此表示，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一，美方應該珍惜中方的善意。
中國外交部說，中國是世界上禁毒政策最嚴格、執行最徹底的國家之一。芬太尼是美國的問題。本著人道主義精神，中國為美國因應芬太尼類問題提供了支持。2019 年，中國就宣布正式整類列管芬太尼類物質，是全球第一個正式整類列管芬太尼類物質的國家。
中國外交部強調，中方同美方展開了廣泛、深入的禁毒合作，取得顯著成效，有目共睹。
中國外交部說，中方願在平等互利、相互尊重的基礎上，繼續同美方展開禁毒合作。美方應該珍惜中方的善意，維護中美禁毒合作來之不易的局面。
川普周一在社交平台 Truth Social 上聲稱，將對中國進口商品再加徵 10% 關稅，理由是麻醉劑等非法藥物大量湧入。
據《彭博》報導，川普說，他跟中國多次談到打擊毒品的問題，「尤其是被運進美國的芬太尼，但都沒有用」。他提到，中國官員曾向他保證，抓到毒販就處死，「但沒有任何下文」。川普說，在中方停止這些行為前，他將對中國商品額外加徵 10% 的關稅。
- 2025這樣投資AI最穩健!
- 掌握全球財經資訊點我下載APP
延伸閱讀
下一篇