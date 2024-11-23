美11月商業活動擴張速度 創2022年4月以來最快
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-23 00:20
根據標普全球 (S&P Global) 周五 (22 日) 公布初步調查顯示，美國商業活動正已 2022 年 4 月以來最快速度擴張，在美國下一屆川普政府即將推出的新政策預期下，需求前景變得更加光明。
美國 11 月 Markit 採購經理人指數 (PMI) 報告：(調查期間 11/12 至 11/21)
- 製造業 PMI 初值報 48.8，預期 48.8，前值 48.5；創 4 個月新高，連續第五個月萎縮
- 服務業 PMI 初值報 57.0，預期 55.2，前值 55.0；創 32 個月新高
- 綜合 PMI 初值報 55.3，預期 54.3，前值 54.1；創 31 個月新高
美國 10 月服務業和綜合 PMI 初值均在 50 榮枯線上，表明經濟處於擴張狀態。儘管很大程度上數據是受到服務業活動快速擴張推動，但製造業對未來一兩年的生產展望是自 2022 年 4 月以來最樂觀。
具體來看，報告顯示在 10 月份成長 6.4 點的基礎上，11 月未來產出的綜合指數上升 1.6 點，達到 2022 年 5 月以來新高。
標普全球市場財智 (S&P Global Market Intelligence) 首席商業經濟學家威廉森 (Chris Williamson) 表示：「降息的前景和即將上任的政府採取更親商的做法，引發更大的樂觀情緒，進而幫助推高生產和訂單流入。」
這份報告除了表明美國第四季經濟成長速度加速外，其他數據也顯示通膨壓力正在降溫，表明消費者通膨遠低於聯準會 (Fed)2% 目標。
具體來看，該調查涵蓋商品和服裝的價格指數顯示，11 月價格綜合指數降至 50.8，逾 4 年新低；服務業供應商相關指數則跌至 2020 年 5 月以來新低，顯示美國經濟最大部份的價格幾乎沒有上漲。
不過威廉森指出，經濟成長仍然嚴重依賴服務業，製造業生產下滑速度正在加快。然而下一屆政府加大保護主義和關稅力道的程度，幫助提振對美國製造業的信心，而且這種樂觀情緒也提升製造業就業。
威廉森還提到，工廠搶在關稅措施之前加大對進口原物料的採購，給供應鏈帶來逾兩年未見的壓力。供應鏈任何一步的延伸都可能導致物價走高，因為需求超過供應。
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