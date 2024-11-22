蘋果、Google手機瀏覽器疑影響市場競爭 面臨英國反壟斷正式調查

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-22 21:30

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根據外媒周五 (22 日) 報導，英國反壟斷機構在一項臨時決定中表示，蘋果 (AAPL-US) 和 Google 母公司 Alphabet(GOOGL-US) 將因其在手機瀏覽器領域的主導地位面臨正式調查。英國當局的這一決定目的是要遏制這兩家科技巨擘對行動設備作業系統的壟斷。

英國競爭與市場管理局 (CMA) 在一項臨時調查中表示，行動瀏覽器市場對英國的企業和數百萬手機用戶來說生態不是這麼好。該機構建議根據明年生效的更嚴格的數位市場競爭規則調查這兩家公司的活動。

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英國監管機構在其中期調查結果聲明，蘋果和 Google 可以操縱消費者的選擇，讓他們自己的瀏覽器是 Safari 和 Chrome，這是「最清晰或最簡單的選擇」。

該機構也稱，大多數擔憂集中在蘋果的行動瀏覽器上，其阻礙了用戶使用其他瀏覽器與創新。另外，Google 和蘋果之間的收入分成協議也大大降低蘋果設備上瀏覽器市場競爭誘因。

隨著全球監管機構尋求打破科技壟斷和反競爭行為，CMA 此舉是一系列備受矚目的調查之一。根據歐盟新的數位反壟斷規則手冊《數位市場法案》(Digital Markets Act, DMA)，蘋果和蘋果在歐盟受到嚴格審查。

蘋果可能因其應用程式商店 App Store 的規定而面臨罰款，Google 也面臨重新設計其搜尋服務以符合規定的壓力。美國司法部最近提議出售 Chrome。

對於上述 CMA 調查結果，蘋果表達不同意並稱這些干預「將損害用戶隱私和安全，並阻礙開發使蘋果與眾不同的那種技術的能力」。 Google 的發言人則沒有立即回覆置評請求。

歐盟新規將賦予 CMA 把公司列為具有策略市場地位的權力。該機構表示，必須進行正式調查，以指定公司。

據了解，CMA 的調查始於 2022 年，先前一項單獨的研究得出結論，這兩家公司對行動裝置上的作業系統、應用程式商店和網路瀏覽器有著「類似的控制」。