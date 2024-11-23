美11月密大消費者信心指數終值報71.8 低於預期

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-23 02:30

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根據密西根大學周五 (22 日) 公布最終調查顯示，11 月消費者信心指數比 10 月小幅上升 1.3 點至 71.8，雖然仍是自 4 月以來新高且連續第四個月上升，但低於美國大選前的初值與經濟學家預期的 73。數據反映消費者對川普勝選後對未來經濟走向看法分歧。

美 11 月密大消費者信心指數終值報 71.8，低於預期。(圖：ZeroHedge)

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根據報告，11 月一項衡量共和黨信心的指標飆升至 2021 年來新高，而對民主黨的信心則跌至逾 1 年心低。從歷史上來看，支持執政黨的消費者比支持反對黨的消費者對未來經濟看法會更好。

美國民眾對民主黨信心驟降，對共和黨信心大幅提升。(圖：ZeroHedge)

密大消費者信心調查主任 Joanne Hsu 表示，川普經濟議程的未來實施仍有很大的不確定性，消費者將在未來幾個月繼續重新調整觀點。

至於備受矚目的通膨方面，消費者對未來一年通膨預期終值降至 2.6%，符合市場預期並與初值持平，為 2020 年以來新低；未來五到十年通膨預期終值升至 3.2%，高於市場預期與初值的 3.1%，為 2023 年 11 月以來新高。

Hsu 表示，雖然共和黨對通膨更樂觀，但民主黨預期在通膨、個人收入、整體勞動市場和商業狀況等多方面都比上個月惡化。

儘管美國民眾希望川普上台後的政策能改善自己的財務狀況，但有一些經濟學家警告，關稅、驅逐非法移民和減稅可能會推高通膨、抑制經濟成長。

市場分析指出，這份消費者調查結果與同日公布的標普全球採購經理人 (PMI) 報告形成對比。後者報告顯示，川普當選後企業更加樂觀，11 月綜合 PMI 初值升至 2022 年 4 月以來新高。

與此同時，根據經濟學家最新單月調查，由於通膨頑強，而且川普執政期間物價壓力降溫進展有限，聯準會 (Fed) 明年將採取更謹慎的降息措施。