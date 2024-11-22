亞馬遜加碼40億美元投資AI新創公司Anthropic

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-22 23:20

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亞馬遜 (AMZN-US) 周五 (22 日) 表示將向人工智慧 (AI) 新創公司 Anthropic 在投資 40 億美元，後者是 AI 聊天機器人 Claude 的開發商，也是 OpenAI 的競爭對手。

Anthropic 表示，這筆新的資金將讓亞馬遜的總投資達到 80 億美元，不過這家科技巨擘仍將保持其小股東地位。亞馬遜目前在 Anthropic 董事會並沒有席位。

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據了解，亞馬遜於今年 3 月向 Anthropic 投資 27.5 億美元，這是該公司史上最大一筆外部投資。兩家公司早在去年 9 月就曾宣布 12.5 億美元的初始投資。

另外根據部落格文章，亞馬遜網路服務 (Amazon Web Services, AWS) 也將成為 Anthropic 的主要雲端和培訓合作夥伴。從現在開始，Anthropic 將使用 AWS Trainium 和 interentia 晶片來訓練與布署自家 AI 模型。

不只如此，雙方合作夥伴關係還能讓 AWS 客戶提前使用 Anthropic 的一項功能：AWS 用戶能對自己在 Claude 上的數據進行微調。這是 AWS 客戶的一項獨特優勢。

有媒體指出，這次亞馬遜追加投資前的一個月，Anthropic 宣布自家 AI 代理能像人類一樣使用電腦完成複雜的任務，這可能是這家科技巨擘加大投資的原因。

Anthropic 首席科學長 Jared Kaplan 上月受訪時曾表示，亞馬遜早就能使用上述 AI 工具，早期的客戶和測試方包括 Asana、Canva 和 Notion，而且公司自今年年初以來一直在開發這項 AI 工具。

除了亞馬遜之外，Google(GOOGL-US) 去年承諾向 Anthropic 投資 20 億美元。先前 Google 證實獲得 Anthropic 百分之十的股權，而且兩家公司簽訂一份大型雲端運算合約。