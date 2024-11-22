〈美股早盤〉主要指數平盤波動 投資人靜待美國商業活動數據出爐

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-22 22:42

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美股主要指數周五 (22 日) 平盤波動，投資人靜待美國商業活動數據出爐，同時也留意俄羅斯與烏克蘭之間的地緣政治緊張局勢。

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美股開盤前主要指數期貨走勢波動，美元指數連續第八周上漲、美國公債也走揚，其中美元有望創下自 2023 年 9 月以來最長單周漲幅。

Stonehage Fleming 多資產組合解決方案主管 Peter McLean 表示：「美元可能會繼續走高。我們還有地緣政治緊張局勢，目前正在升級。投資人在美元中尋求庇護是很自然的。」

與此同時，比特幣跌破 9.8 萬美元大關，回吐稍早大部分漲幅，投資人押注下一屆川普政府對加密貨幣的支持與更寬鬆的監管環境有助該產業，支撐連日來的漲勢。

目前相關最新發展包括美國證券交易委員會 (SEC) 主席詹斯勒 (Gary Gensler) 決定在明年 1 月辭職。他的任期象徵一系列加密執法行動，該產業預估這些行動將在川普的領導下逐漸消失。

接下來投資人的焦點將轉向稍晚公布的美國商業活動數據，以衡量經濟實力和聯準會 (Fed) 的利率路徑。交易員認為，12 月降息的可能性僅略高於 50%，而本月初的定價幾乎完全反映降息的情況。

The Sevens Report 創始人 Tom Essaye 表示：「對股市來說，符合略微疲軟的數據將是最好的結果，因為這意味著經濟增長穩健並鼓勵 12 月降息。」

截至台北時間周五（22 日）22 時許：

焦點個股：

Coinbase(COIN-US) 早盤股價上漲 0.35%，至每股 269.25 美元

美國最大的加密貨幣交易所 Coinbase 正在加大在數位支付領域的投入，希望進行更多收購併從該業務線中創造更多收入。該公司本月收購支付新創公司 Utopia Labs 的團隊，並可能收購更多與支付相關的業務以擴展其功能。

蘋果 (AAPL-US) 早盤股價上漲 0.16%，至每股 228.89 美元

知情人士對媒體透露，蘋果正在努力開發更具對話功能的 Siri 數位助手，旨在趕上 OpenAI 的 ChatGPT 和其他語音服務。改良後的 Siri 將依賴新的蘋果人工智慧模型，更像人類一樣互動，並以更接近 ChatGPT 和谷歌的 Gemini 的方式處理任務。

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 0.84%，至每股 342.50 美元

特斯拉執行長馬斯克在社群媒體 X 上介紹其 Optimus 機器人和 Robotaxi 的定價願景，聲稱目前特斯拉正努力以低價向消費者提供相應產品。馬斯克表示，Optimus 價格介在 2 萬至 3 萬美元，而 Robotaxi 的售價也約為 3 萬美元，這兩款產品預計將在 2 年內正式向消費者推出，但也有可能根據具體情況跳票到 2027 年乃至 2030 年。

今日關鍵經濟數據：

美國 11 月 Markit 製造業 PMI 預估 48.8，前值 48.5

美國 11 月 Markit 服務業 PMI 預估 55.2，前值 55.0

美國 11 月 Markit 綜合 PMI 預估 54.3，前值 54.1

美國 11 月密大消費者信心指數預期 73.0，前值 70.5

華爾街分析：

摩根大通首席全球市場策略師表示，企業獲利和更廣泛美國經濟的強勁表現，應該會在 2025 年繼續推動股市走高。摩根士丹利執行長也指出，美股明年持續上漲關稅威脅不足為懼。CFRA 預測標普 500 指數明年可望衝刺 6,585 點，瑞銀則預估標普 500 明年或漲至 7,000 點。