傳OPEC+下一次石油產量政策會議將在線上舉行

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-22 20:33

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根據外媒周五 (22 日) 報導，石油輸出國組織與夥伴國 (OPEC+) 代表表示，下個月產量政策會議可能會在線上舉行，而非按原計畫在維也納總部召開會議。這次會議上將討論是否恢復石油增產計畫。

據悉，OPEC + 幾個成員國表示尚未收到邀請，該組織也還沒替 12 月 1 日的會議做準備。如果消息屬實，這將是該組織連續第三次把原定在維也納面對面會議改成線上會議。

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報導指出，在該聯盟 6 月的上一次會議上，沙烏地阿拉伯在最後一刻向目前參與減產的其他 7 個成員國發出在利雅德麗思卡爾頓飯店 (Ritz) 集合的邀請。這一次仍有可能會帶來類似驚喜。

此次會議備受矚目，包括花旗集團 (C-US)、摩根大通 (JPM-US) 在內的市場觀察人士懷疑 OPEC + 是否會在明年恢復石油增產計畫。這些觀察人士警告，即將發生的供應過剩已經可能把原油價格推低至每桶 60 美元，倘若 OPEC + 增產，油價恐怕進一步下滑。

OPEC + 已經兩次延後逐步鬆綁減產計畫。該組織成員國本應該從 1 月開始按月每天增加 220 萬桶的日產量，然而由於國際油價低迷，10 月又再次延後。

自 7 月初以來，由於中國需求疲軟和美國供應過剩，原油期貨價格下跌 15%。目前的油價約為每桶 75 美元，對於 OPEC + 的許多其他成員國來說太低了，無法支付政府開支。國際貨幣基金 (IMF) 預估，沙烏地阿拉伯需要油價接近每桶 100 美元，以支付其雄心勃勃的轉型計畫。

另一方面，自俄羅斯 2022 年初入侵烏克蘭導致莫斯科與歐盟內外國家的政治關係破裂以來，由 23 個國家組成的 OPEC + 只在維也納召開過兩次會議。自 2019 新冠病毒病大流行以來，其大部分會議都是線上舉行。