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〈台股盤前要聞〉SCFI反彈歐線大漲2成、外資11月賣超2729億、金寶巴西新廠明年Q2量產

鉅亨網新聞中心 2024-12-02 05:10

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台股盤前要聞。(圖：shutterstock)

11/28 台股盤前要聞

1. 台股加權指數上周重挫 641.82 點，遭壓在季線和半年線下，11 月行情虎頭蛇尾，合計月跌 557 點；進入 12 月後，投資人期待年底的集團作帳行情，依過去 20 年經驗統計，12 月的上漲機率達 85%，且年底前有勞動基金待撥，有利短線行情升溫。上周外資續賣台股 1015 億元，連 3 周賣超，合計 11 月賣超達 2729 億元，創 7 月以來單月最多賣超，也創下 2020 年疫情發生後的單月第三高賣超，顯示外資的風險情緒大減。


2. 上海航交所 29 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周反彈 73.75 點，來到 2233.83 點，結束連 2 跌，但歐美線運價走勢迥異，歐洲線暴漲，但美西線持續重挫，過去三周來跌幅已多達 30%；貨攬業者分析，價格是否有撐主要是在船舶艙位的供給，美西線顯然供給過剩，而下周運價不排除還會再下修。

3. 長榮航總經理孫嘉明 29 日表示，即便美國提高關稅，但美國人民生必須都還是在，電商貨量應不會受到影響，看北美貨運仍可維持現有量能，尚未見到立即性的影響。

4. 有「換股金絲雀」之稱的元大台灣高息低波 (00713-TW)，第四季配息公告出爐，本季配發 1.4 元，換算年化配息率達 10.2%。今年前三季合計發放每股股利金額 3.88 元，已改寫歷年新高，加上本季全年度配發金額再來到 5.28 元新高。

5. 新光金 (2888-TW) 29 日舉行法人說明會，法人高度關注股利政策議題，財務長林宜靜表示，金融市場變化很大，要持續觀察，加上新新併時程也會影響到股利發放，不過，今年獲利大幅提升，帳上具備配息量能，會把股東期待、資本水準、子公司上繳盈餘來做綜合考量。

6. 金寶 (2312-TW) 29 日召開法說會，總經理陳威昌談到旗下伺服器及電車業務，指出伺服器產電電動車產品都將於明年逐步放量，並在 2026 年開始發酵貢獻。另外，位於巴西聖保羅的新廠，也將於明年第二季啟用量產。

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