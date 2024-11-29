張忠謀：英特爾IDM積習難改 只祝它好運

鉅亨網記者魏志豪 台北 2024-11-29 18:24

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張忠謀指出，英特爾無疑是與台積電關係最悠久的大客戶，與他個人的歷史也最長。除了與當時創辦英特爾的諾艾斯和摩爾一同用餐外，當時他為台積電募資時，也找過英特爾，但遭他們拒絕。

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不過，台積電成立後一年內，英特爾總裁就來訪問台積電，此後開始密切接觸，英特爾的訂單也在 1990 年開始流入台積電。

張忠謀說，1990 年代的英特爾，以他們自己的晶圓廠及生產技術為傲，他們找台積電代工的原因是因為他們產品的「節點」每一年半或兩年都有進步，因此寧願把所有的生產資源，包括工廠、設備與人才，都放在先進產品上，而讓台積電生產較老的產品。

此外，張忠謀也說，台積電讓英特爾感到驚奇，因為台積電能用同個技術為許多客戶做不同的產品。對英特爾而言，這是不可思議的能力。其實這只是台積電「商業模式」的結果。

張忠謀分析，英特爾的商業模式是自己設計及製造高科技產品，所以在執行這商業模式時，每一關節必求最高效率。英特爾的高紀律規定，每工廠必須與別的廠一樣 (copy exactly)，是其中一例。

反過來，台積電的商業模式是「專業為人人做晶圓代工」。在執行此商業模式時，必先顧到「為人人」。除了「為人人」的能力外，台積電的特殊商業模式也給台積電別的特點。