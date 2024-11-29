〈臺企銀法說〉前3Q淨利創同期新高穩健成長 保留銀彈明年股利以股票為主

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-29 17:39

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臺企銀（2834-TW）今 (29) 日舉行 2024 年第三季線上法人說明會，由副總經理陳紹晃主持，公布 2024 年前三季財務數字及營運狀況。該行今年營運表現穩健成長，2024 年至第三季，合併稅後淨利 88.67 億元，較去年同期增加 5.95%，創歷年同期新高，每股稅後純益（EPS）0.97 元，較去年同期減少 0.05 元。為擴充規模、保留所需資金，明年應會採取剩餘股利政策，以發放股票股利為主。

陳紹晃說明，因該行 2022 年提列的特別盈餘公積迴轉，因此今年股利 1.35 元，其中股票股利的盈餘轉增資使股數增加 11.5%，高於稅後淨利成長率，故稀釋 EPS，除此之外各項業務表現及獲利數據皆持續穩定成長，且該行今年資產品質亦維持優良水準，2024 年至第三季逾放比率降至 0.16%，年減 0.02%、備抵呆帳覆蓋率則較去年同期上升至 821.30%。

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股利政策方面，陳紹晃表示，為持續擴充規模、增加獲利能力，臺企銀明年應會採取剩餘股利政策，以發放股票股利為主、保留所需資金為原則，其餘部分會以現金股利方式分派。資本適足率提升策略方面，仍以盈餘轉增資方式充實資本。

臺企銀今年前三季獲利主要來自於放款業務收益，放款平均餘額較去年同期增加 8.25%，其中成長動能來自中小企業放款及個人金融放款，年增率分別為 5.35%、15.37%。獲利成長動能則主要來自手續費淨收益挹注，受惠投資市場回溫，該行前三季財富管理業務表現強勁，帶動財富管理手續費淨收益年增 20.16%，此外放款手續費淨收益年增率達 143.67%，包括一次性聯貸手續費收入、企金放款、購置住宅（含青年安心成家）貸款、衍生房貸壽險保費收入皆有所增長，帶動手續費淨收益成長。