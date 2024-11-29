長榮航總座：川普調高關稅但民生需求仍在 暫未影響空運電商貨量
鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-29 12:55
長榮航 (2618-TW)「Hello 好久不見－長榮航空彩繪機嘉年華」活動，今 (29) 日在台北松菸文創大街登場，長榮航總經理孫嘉明表示，即便美國新總統川普祭出高關稅議題，目前來看對空運電商貨量不會有明顯影響。
孫嘉明認為，即便美國提高關稅，但美國人民生必須都還是在，電商貨量應不會受到影響，看北美貨運仍可維持現有量能，尚未見到立即性的影響。
客運方面，孫嘉明說，需求還是非常強，明年對現有航點會再加密，例如日本賞櫻班次擴增。
另外，對於其他國籍航空業者有意拓展歐洲市場，孫嘉明回應，「市場是開放的，大家都可以飛，只是要先爭取航權，依目前的航權分配來看，布拉格可能比較有機會」。
長榮航今日再亮相 2 架全新彩繪機，分別為飛航日本仙台航線的「粉萌機」，12 月 4 日起飛航，而執行巴黎航線的「糖果機」12 月 26 日飛航。
孫嘉明說明，長榮航與三麗鷗從 2005 年首度合作推全球第一架「Hello Kitty 彩繪機」至今，在國際上屢屢獲獎，包括榮獲美國有線電視新聞網 CNN《全球最佳機身彩繪設計》，以及英國每日郵報《全球八大驚艷彩繪機》等。
此次長榮航與三麗鷗再次攜手打造全新彩繪機 4.0，除了 8 月底首航桃園 - 芝加哥的「閨蜜機」外，這次在松菸搶先亮相兩架即將上線的全新彩繪機「粉萌機」，以及「糖果機」，搭配現行的「郊遊機」、「夢想機」、「派對機」等共六架彩繪機，孫嘉明期待，為長榮航在全球增加更大的曝光度。
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