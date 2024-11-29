〈房產〉信義房屋：11月房市略較上月好轉 1000-1500萬元住宅市場穩定

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-29 15:12

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信義房屋 (9940-TW) 統計全台門市 11 月前 26 天的市場交易變化，11 月房市表現略較 10 月回溫，但較去年同期仍有約雙位數年減幅度，表現最穩定的還是總價 1000-1500 萬元市場，這類族群屬於銀行現在放款意願較高的對象，因此交易比較不受影響，整體市場維持自用當道結構不變。

信義房屋不動產企研室專案經理曾敬德指出，房貸市場仍以首購較受銀行青睞，首購產品交易表現相對穩定，換屋族則是持續受到資金考驗，不過政策剛出爐的初期最恐慌，未來房貸市場還是會找到新秩序，但投資退場自用當道可能會維持相當一段時間。

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曾敬德指出，銀行現在貸款還是受限，且即使一般首購族群利率水準也拉高，整體房市維持自用當道，雖然銀行房貸吃緊狀況短期難以解除，但市場似乎慢慢在消化利空，今年房市第四季應會呈現旺季不旺，未來要觀察供給端的數量是否增加。