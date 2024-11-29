〈金寶法說〉伺服器、電動車業務2026年貢獻營收 巴西新廠明年Q2啟用量產

鉅亨網記者劉玟妤 台北 2024-11-29 18:32

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金寶 (2312-TW) 今 (29) 日召開法說會，總經理陳威昌談到旗下伺服器及電車業務，指出伺服器產電電動車產品都將於明年逐步放量，並在 2026 年開始發酵貢獻。另外，位於巴西聖保羅的新廠，也將於明年第二季啟用量產。

陳威昌說明，金寶在 AI 伺服器領域中不會缺席，目前主要以 PC 板 (L2) 的製造為主，且已經通過認證，2025 年將開始量產，2026 年開始有顯著貢獻。

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電動車產品方面，陳威昌指出，充電樁產品於今年下半年開始量產，包含電儲存設備與充電槍，原先這兩項產品主要都是 AC 交流電的規格，未來逐步拓展至 DC 直流電規格，明年開始衝量，預計 2026 年開始逐漸開花結果。

另外，低軌衛星部分，陳威昌則說，原先相關產品在泰國與墨西哥試產，布建之後無法達到規模經濟，因此目前相關專案暫停。

針對美國新任總統川普揚言提高墨西哥 25% 關稅，對此陳威昌則提到，金寶在 L2 生產上也有所準備，指出已經啟動泰國廠因應，無論墨西哥最終關稅政策為何，金寶在 PC 板的運輸上沒有什麼問題。

陳威昌進一步指出，運輸成本較高的機櫃，金寶在美國也有印第安納及聖地牙哥的工廠，若未來政策改變，後段組裝則可於美國兩廠進行。