搭上川普交易順風車 5檔美股相關ETF逆勢創新高

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-30 10:30

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台股單周大跌 641.82 點、2.8%，周線、月線同步收黑，連帶使得許多 ETF 績效慘兮兮，不過，國內投信發行的股債原型 ETF 當中，仍有 6 檔 29 日市價逆勢創新高，其中，00646、00668、00702、 00910、00917 五檔主要追蹤美股指數、或投組以美國為主的海外 ETF，近期皆搭上川普交易順風車，表現相對突出，此外，非投等債 ETF 00953B 亦來到掛牌以來新高。

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川普勝選後，美股出現一波慶祝行情，川普交易掀起狂熱，道瓊、標普指數屢屢刷新史上新高，標普更是重返 6000 點大關之上。國內多檔連結美股指數或科技型的 ETF，因無漲跌幅限制，近期市價也連帶漲翻天，帶動規模及受益人數成長。

元大 S&P500(00646-TW) 採用追蹤美國 S&P500 指數的方式，該指數收錄美國 500 家大型上市公司，包含了美國市場的大多數產業。前三大成分股依序為蘋果、輝達、微軟，持股比重各約 6-7%。觀察近 3 個月、6 個月、1 年的績效表現，分別為 8.75%、14.32%、36.42%。

國泰標普低波高息 (00702-TW) 從標普 500 成份股篩選出競爭性佳、營運穩健之龍頭企業，採「智能因子」Smart Beta 選股策略，有效對抗市場風險，抗震效果佳。觀察近 3 個月、6 個月、1 年的績效表現，分別為 7.63%、17.94%、35.35%。

近期川普交易熱，太空衛星相關標的強勢表現也值得留意，Solactive 資料統計，太空衛星指數 11 月以來漲幅達一成。川普前一任期成立太空軍，這次則將推動太空國民警衛隊，及太空人上火星等目標，川普大咖助選員富豪馬斯克可望入閣接掌政府效率部門，更鎖定鬆綁太空火箭發展等管制，太空發展列川普新政府重要議題，追蹤 Solactive 太空衛星指數投資的第一金太空衛星 (00910-TW) 成份股因此受惠。

中信特選金融 (00917-TW) 於 2022 年 8 月 26 日上市，是台灣首檔投資國際金融的 ETF，追蹤 ICE FactSet 特選金融及數據指數，目前第一大成分股為摩根大通銀行、權重 10.41%，美國銀行、富國銀行為第二、三大，權重分別為 8.92%、6.36%，投組中以美國為主。觀察近 3 個月、6 個月、1 年的績效表現，分別為 5.57%、18.35%、50.47%。