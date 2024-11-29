〈航運指數〉歐洲運價暴漲 但美西暴跌 貨攬業點出一原因

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-11-29 16:27

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上海航交所今 (29) 日公告最新一期上海出口集裝箱運價指數 (SCFI)，較上周反彈 73.75 點，來到 2233.83 點，結束連 2 跌，但歐美線運價走勢迥異，歐洲線暴漲，但美西線持續重挫，過去三周來跌幅已多達 30%；貨攬業者分析，價格是否有撐主要是在船舶艙位的供給，美西線顯然供給過剩，而下周運價不排除還會再下修。

貨攬業者說明，目前船公司的裝載率不錯，海運傳統淡季不會過淡，但不足以強勁支撐價格，預料 12 月上半月運價趨勢難扭轉，接下來主要看 12 月下半年後會不會湧現農曆年前的拉貨潮。

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貨攬業者進一步指出，歐洲線運價暴漲，主因在於天候狀況使各港口卸貨時間都拉長。

本周遠東到美東每 FEU(標準 40 呎貨櫃) 報價較上月續跌 43 美元至 4954 美元，跌幅 0.86%。

美西線每 FEU 報價則是續挫 476 美元，來到 3345 美元，跌幅達 12.45%，合計過去三周以來跌幅已多達 32%，是壓抑 SCFI 主因。

而歐洲線運價則是暴漲 558 美元，每 TEU(標準 20 呎貨櫃) 來到 3039 美元，彈幅多達 22.5%。