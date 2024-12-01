〈台股風向球〉12月上漲機率逾8成 集團、投信作帳行情升溫

鉅亨網記者王莞甯 台北 2024-12-01 13:12

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台股加權指數上周重挫 641.82 點，遭壓在季線和半年線下，11 月行情虎頭蛇尾，合計月跌 557 點；進入 12 月後，投資人期待年底的集團作帳行情，依過去 20 年經驗統計，12 月的上漲機率達 85%，且年底前有勞動基金待撥，有利短線行情升溫。

上周外資續賣台股 1015 億元，連 3 周賣超，合計 11 月賣超達 2729 億元，創 7 月以來單月最多賣超，也創下 2020 年疫情發生後的單月第三高賣超，顯示外資的風險情緒大減。

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一周來外資續從台積電 (2330-TW) 提款多達 388 億元，其次為鴻海 (2317-TW)152 億元，華碩 (2357-TW)75 億元，聯電 (2303-TW) 近 63 億元，元大台灣 50(0050-TW) 近 50 億元，長榮 (2603-TW) 和聯發科 (2454-TW) 均超過 40 億元。

台股交易員認為，依過去經驗，12 月上漲機率超過 80%，但能漲多少，還是受到國際因素干擾大，後續仍需觀察外資期貨空單和成交量的變化，行情可能呈現「上有壓下有撐」格局，所幸，12 月中下旬遴選投信代操業者出爐後，可望進場，增添年底的資金動能。

另一方面，要留意的是 12 月 18 日美國 FOMC 會議中，聯準會官員對後續利率發表的看法及說詞，密切牽引季底的作帳力道。