〈新光金法說〉明年發股利有望？帳上具備配息量能 要看這二大因素

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-29 17:41

‌



新光金 (2888-TW) 今 (29) 日舉行法人說明會，法人高度關注股利政策議題，財務長林宜靜表示，金融市場變化很大，要持續觀察，加上新新併時程也會影響到股利發放，不過，今年獲利大幅提升，帳上具備配息量能，會把股東期待、資本水準、子公司上繳盈餘來做綜合考量。

新光金已經連續兩年股利掛蛋，法人關注，今年是否有機會重新配發現金股利，對此，林宜靜表示，今年前三季每股稅後賺 1.24 元，前 10 月 EPS 1.25 元，可看到目前子公司各方業務朝正向發展，營運維持穩定，有具備配息量能。

‌



不過，林宜靜進一步指出，金融市場變化滿大的，特別是壽險公司投資收益易受影響，要發放多少股利金額還有諸多因素考量，包括新新合併時程，也會影響到股利的發放，但會考量股東期待、資本水準、子公司盈餘上繳情形，目前很難給出明確方向。

林宜靜說，合併進程還在繼續當中，何時是合併基準日尚未確定，很難說出股利配發的方向，但強調今年獲利大幅提升，帳上來看具備配息量能，並重申發放股利是董事會的職權，年底會準備向董事會提案。

新光金 2024 年前三季合併稅後純益 197.3 億元；合併綜合淨利 239.5 億元，總資產達 5.1 兆元；合併股東權益較前一季底提升 6.4% 至 2875.4 億元，每股淨值為 16.1 元。

子公司新光人壽受惠於股票資本利得挹注獲利表現，2024 年前三季合併稅後純益較去年同期增加 245.4% 達 115.3 億元 2024 年前三季初年度保費較去年同期成長 20.5% 達 364.4 億元；CSM 較去年同期成長 8%。

新光人壽前三季資產配置以國外固定收益占比 67.5% 為最大宗，林宜靜表示，海外固定收益配置以投資級公司債為主，而北美洲及歐洲為主要投資區域，合計占海外固定收益部位 65.2%，至於公司債部位皆為債信穩定之公司，包括電信、消費、公用事業及金融等產業，以分散風險。

新光銀行方面，淨手續費收入及淨利息收入維持成長動能，2024 年前三季淨收益達 160.6 億元，較去年同期增加 6.1%；合併稅後純益較去年同期提升 5.5% 至 55 億元。財富管理收入較去年同期成長 31.9% 至 27.3 億元，銷售動能來自基金及保險商品，其手續費收入分別較去年同期提升 88.6% 及 43.2%。