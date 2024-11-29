外資再賣超264億元 單周賣超逾千億 9天減碼聯電19.3萬張

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-29 17:11

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台股大盤在今 (29) 日電子股 BBU、原物料族群走強，但台積電 (2330-TW) 及權值股並不爭氣，尾盤遭急殺，終場大盤下跌 36.4 點或 0.16%，收盤指數報 22262.5 點，成交值爲 3060.57 億元，三大法人合計賣超 239.06 億元，外資今賣超聯電 (2303-TW) 第一名，賣超張數達 26805 張

外資連續 4 個交易日賣超，累計本周共賣超 1014 億元，連續 9 個交易日賣超聯電，共調節 19.3 萬張。

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三大法人今天在集中市場，外資賣超 264.65 億元，呈現連四賣；投信買超 47.5 億元；自營商賣超 21.91 億三大法人合計賣超 239.06 億元，在期貨市場部分，外資在期貨交易淨口數爲多單 2231 口，未平倉合約口數爲空單 44859 口。

新台幣兌美元匯率 11 月 29 日以 32.457 元作收、升值 6.4 分，成交金額 9.12 億美元。上午新台幣以 32.510 元開出，盤中最高 32.457 元，最低 32.543 元。

外資今天在集中市場買超較多的個股爲，華航、南亞科、興富發、華南金、中環、聯鈞、台玻、淘帝 - KY、群創、美時；外資今天在集中市場賣超較多的個股爲，聯電、中信金、神達、新光金、中鋼、鴻海、陽明、台新金、合庫金、玉山金。

投信今天在集中市場買超較多的個股爲，聯電、中信金、長榮航、兆豐金、國票金、台泥、凱基金、大聯大、英業達、上海商銀；投信今天在集中市場賣超較多的個股爲，中環、華南金、中租 - KY、緯創、智易、長華 *、遠東新、致伸、信錦、慧洋 - KY。

自營商今天在集中市場買超較多的個股爲，正崴、聯電、台玻、凱基金、金寶、台新金、緯創、神達、永豐金、元大金；自營商今天在集中市場賣超較多的個股爲，長榮航、日電貿、彰銀、鴻準、新光金。