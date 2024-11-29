〈台股盤後〉台積電尾盤跌落千元關 指數跌36.4點 周線、月線同收黑

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-29 14:22

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台股大盤在今 (29) 日電子股 BBU、原物料族群走強，但台積電 (2330-TW) 及權值並不爭氣，尾盤遭急殺，終場大盤下跌 36.4 點或 0.16%，收盤指數報 22262.5 點，成交值爲 3060 億元，大盤周線收黑下跌 641.82 點或 2.8%，月線同步收黑，下跌 557.93 點或 2.44%。

市場專家指出，台股大盤今天屬弱勢反彈走勢，且量能不足爲大盤的最大隱憂。

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今天台北匯市走勢上，新台幣兌美元匯價中午暫收 32.523 元、貶值 0.2 分，成交金額 3.70 億美

台股權值股鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 及聯發科 (2454-TW) 等表現在尾盤遭急殺，僅廣達收盤上漲 3 元收紅，台積電尾盤急殺，並以 996 元作收，下跌 9 元或 0.9%，成交量 39832 張。

台北股市集中市場今天早盤開在 22202.28 點，盤中最高 22429.86 點，最低爲 22055.38 點，震盪超過 374 點，終場大盤下跌 36.4 點或 0.16%，收盤指數報 22262.5 點，成交值爲 3060 億元

資深證券分析簡伯儀指出，今天台股集中市場呈現反彈走勢，但大盤量能不足爲最大隱憂，且就月線來看，已連續 3 個月在月 K 線留上影線，顯示上檔賣壓的沈重。

資深證券分析黃漢成指出，大盤指數跌破季線及半年線，並且跌破很精緻位置，技術線型轉差，操作仍宜保守。