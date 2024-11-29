〈台股盤後〉台積電尾盤跌落千元關 指數跌36.4點 周線、月線同收黑
鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-29 14:22
台股大盤在今 (29) 日電子股 BBU、原物料族群走強，但台積電 (2330-TW) 及權值並不爭氣，尾盤遭急殺，終場大盤下跌 36.4 點或 0.16%，收盤指數報 22262.5 點，成交值爲 3060 億元，大盤周線收黑下跌 641.82 點或 2.8%，月線同步收黑，下跌 557.93 點或 2.44%。
市場專家指出，台股大盤今天屬弱勢反彈走勢，且量能不足爲大盤的最大隱憂。
今天台北匯市走勢上，新台幣兌美元匯價中午暫收 32.523 元、貶值 0.2 分，成交金額 3.70 億美
台北股市集中市場今天整體電子股中因台積電力撑 1000 元股價之上，最高達 1010 元，盤中順勢引導 BBU 及電子原物料概念股走強，今天表現強勢的包括系統電 (5309-TW)、鉅祥 (2476-TW)、順達 (3211-TW)、新盛力 (4981-TW)、加百裕 (3323-TW) 及 AES-KY(6781-TW)，但終不敵權值股走跌干擾，尾盤指數大砍 163.29 億元，成交值 435.91 億元。
台股權值股鴻海 (2317-TW)、廣達 (2382-TW) 及聯發科 (2454-TW) 等表現在尾盤遭急殺，僅廣達收盤上漲 3 元收紅，台積電尾盤急殺，並以 996 元作收，下跌 9 元或 0.9%，成交量 39832 張。
台北股市集中市場今天早盤開在 22202.28 點，盤中最高 22429.86 點，最低爲 22055.38 點，震盪超過 374 點，終場大盤下跌 36.4 點或 0.16%，收盤指數報 22262.5 點，成交值爲 3060 億元
資深證券分析簡伯儀指出，今天台股集中市場呈現反彈走勢，但大盤量能不足爲最大隱憂，且就月線來看，已連續 3 個月在月 K 線留上影線，顯示上檔賣壓的沈重。
資深證券分析黃漢成指出，大盤指數跌破季線及半年線，並且跌破很精緻位置，技術線型轉差，操作仍宜保守。
台股集中市場，台積電和聯電 (2303-TW) 雙雙以下跌作收，終場電子股指數也下跌 0.13%，占大盤成交比重 69.17%，金融股指數收盤下跌 0.17%，占大盤成交比重 4.25%。
電子股次族群以 PCB 及上游原物料漲勢兇猛，台光電 (2383-TW) 及富喬 (1815-TW)、金居 (8358-TW) 股上漲收作。
台股的 IC 載板族群欣興 (3037-TW)、景碩 (3189-TW) 收盤上漲，南電 (8046-TW) 下跌 。蘋果光學元件股的大立光 (3008-TW) 收盤下跌 10 元 0.41%，收盤價報 2435 元，而玉晶光 (3406-TW) 股價也上漲 5.5 元作收，收盤價報 445.5 元
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