「換股金絲雀」00713本季配發1.4元 年化配息率衝破10%
鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-29 18:59
有「換股金絲雀」之稱的元大台灣高息低波 (00713-TW)，第四季配息公告出爐，本季配發 1.4 元，換算年化配息率達 10.2%。今年前三季合計發放每股股利金額 3.88 元，已改寫歷年新高，加上本季全年度配發金額再來到 5.28 元新高。
同時，據元大投信官網揭露，至 11 月 28 日 00713 帳上資本平準金 21.53 元、包含股利所得的收益平準金 3.36 元，均較 2023 年年底的 17.84 元、2.53 元大幅成長，持續反映 00713 高息低波特色投資成果。
法人表示，近期高股息吹起降息風，大幅影響投資人信心。以 00929 為例，連續降配息，從最高的 0.2 元降至 0.11 元，降息幅度已超過 5 成，配息不穩定的結果也實際反映在申購買回清單上，11 月以來申購量轉為負，遭拋售逾 14 億元。
市場資金持續大幅度流向相較穩定的 0056、00713、00878，如 0056 規模近期再創新高來到 3500 億元水準；00713 規模突破千億後持續成長，10 月更榮登高股息定期定額戶數月增冠軍。
此外，00713 的選股策略也受市場關注，其透過降低成分股間的股價關聯性做到低波動，並會進行個股本益比評估，定期低買高賣調整，是對高股息個股漲多跌深最敏銳的高股息 ETF，讓市場給予「換股金絲雀」、「吃魚頭 ETF」稱號，12 月將進行定期換股，也讓市場十分關注其結果。
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