「換股金絲雀」00713本季配發1.4元 年化配息率衝破10%

鉅亨網記者陳于晴 台北 2024-11-29 18:59

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同時，據元大投信官網揭露，至 11 月 28 日 00713 帳上資本平準金 21.53 元、包含股利所得的收益平準金 3.36 元，均較 2023 年年底的 17.84 元、2.53 元大幅成長，持續反映 00713 高息低波特色投資成果。

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法人表示，近期高股息吹起降息風，大幅影響投資人信心。以 00929 為例，連續降配息，從最高的 0.2 元降至 0.11 元，降息幅度已超過 5 成，配息不穩定的結果也實際反映在申購買回清單上，11 月以來申購量轉為負，遭拋售逾 14 億元。

市場資金持續大幅度流向相較穩定的 0056、00713、00878，如 0056 規模近期再創新高來到 3500 億元水準；00713 規模突破千億後持續成長，10 月更榮登高股息定期定額戶數月增冠軍。