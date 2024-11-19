美公債拋售加劇 30年期債券殖利率飆近6個月新高

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-19 02:20

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隨著投資人繼續消化川普贏得美國總統大選可能對經濟和聯準會 (Fed) 政策產生的影響，美國公債周一 (18 日) 拋售加劇，長期債券殖利率飆升至近 6 個月來新高。(公債價格與殖利率走勢相反)

30 年美國公債殖利率周一一度上漲 6 個基點至 4.68%，為 5 月底以來新高；10 年期美債殖利率上漲約 3 個基點，至 4.47%。另外，債券供應商也推高殖利率，摩根士丹利宣布發行 31 年期債券，預估其他許多公司借款人將在周一發行投資級債券。

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Brandywine Global 基金經理 Jack McIntyre 說：「經濟正在好轉，川普上台有助經濟成長，拋售債券也有一些勢頭。」

此外，川普政府財政部長人選的不確定性也給市場帶來了壓力。Hayman Capital Management 創始人 Kyle Bass 周一受訪時表示，10 年期公債殖利率的上升是「一個令人擔憂的跡象」。

過去兩個月債券價格一直在下跌，原因是強於預期的經濟數據促使交易員抑制對 Fed 降息的預期。自 11 月 5 日大選以來公債拋售一直在延續，當時川普的勝利加劇大眾對提高關稅、降低稅收和放鬆監管的承諾將如何影響利率的擔憂。

交換利率顯示，交易員認為 Fed 在 12 月 18 日的政策會議上維持利率不變或再降息 1 碼 (25 個基點) 的可能性幾乎相同。投資人預估，到明年年底基準利率將降至 3.8% 左右，比目前水準低約 75 個基點。Fed 主席鮑威爾上周曾表示「不急著」降低利率。

與上周五類似的價格走勢是，美國公債早盤走軟吸引買盤，因殖利率從前端到後端基本上持平。美股早盤的資金流動包括在曲線前端的大宗買入，抵消早盤的拋售。

為期兩個月的債券價格暴跌幾乎抹去今年美國公債的漲幅。截至上周五收盤，彭博美國公債殖利率指數今年迄今的回報率已從 9 月 17 日 4.6% 的高峰降至 0.7% 左右。 9 月 17 日是 Fed 自 2020 年以來首次降息的前一天。