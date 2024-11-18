〈美股早盤〉主要指數平盤波動 投資人本周聚焦輝達財報

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-18 22:43

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美股主要指數周一 (18 日) 平盤波動，投資人靜待本周企業財報，除了重磅焦點輝達之外，美國零售商業績也將相繼出爐。此外本周一些經濟數據也將揭曉，投資人聚焦這些數據，預測聯準會 (Fed) 未來貨幣政策動向。

截稿前，道瓊工業指數跌近 60 點或近 0.1%，那斯達克綜合指數漲逾 40 點或近 0.2%，標普 500 指數漲 0.04%，費城半導體指數漲近 0.2%。

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美債十年其殖利率上升 5 個基點，逼近 4.5%，反映出投資人對川普的孤立主義政策將重燃通膨、阻礙降息的擔憂。交換利率合約顯示，聯準會 (Fed) 下個月降息 1 碼 (25 個基點) 的可能性約為 55%，幾位華爾街經濟學家已經調低其對 2025 年降息的預測。

加拿大皇家銀行資本市場美國股票策略主管 Lori Calvasina 受訪時表示：「現實情況是，如果 10 年期公債殖利率上升，人們是否開始擔心聯準會了？政治上又出現了各種各樣的事情，例如關稅討論。」

川普的財政部長人選本周備受關注，儘管標普 500 指數自大選以來的漲幅已回吐逾一半，但摩根士丹利分析師 Mike Wilson 預估，較長期來看，該指數將恢復上漲。

信安資產管理公司首席全球策略師 Seema Shah 表示：「不能誇大財政部長人選的重要性。我們考慮減稅會發生什麼，對財政赤字和關稅有什麼影響，以及這會對通膨產生什麼影響。如果你有一個候選人或被選中的人對徵收高額關稅的想法持更懷疑的態度，就會有更積極的反應。」

比特幣從美國大選以來最大的兩天跌幅中恢復過來，交易價格升至 9 萬美元以上。川普做出了各種支持加密貨幣的承諾，但關於實施時間表以及所有承諾是否可行，例如建立美國比特幣儲備，都存在懸而未決的問題。

截至台北時間周一（18 日）22 時許：

焦點個股：

輝達 (NVDA-US) 早盤股價下跌 2.20%，至每股 138.85 美元

輝達盤前跌逾 2%，此前有媒體報導 Blackwell 有過熱問題，不僅限制 GPU 效能還可能損壞零件。另外，該公司將於本周三 (20 日) 美股盤後公布第三季財報，分析師預估第三季營收增速可能會放緩，此外該公司如何克服延遲和供應鏈問題來銷售 Blackwell，將會是股價表現的風向球。輝達將於

特斯拉 (TSLA-US) 早盤股價上漲 5.56%，至每股 338.54 美元

特斯拉盤前股價漲逾 6%，外電引述消息人士的報導指出，美國總統當選人川普的團隊成員已經通知，計畫為「完全自動駕駛汽車」，設立聯邦立法框架，這將是交通部的優先事項。如果新的法規能讓完全無人駕駛汽車成為可能，特斯拉公司執行長、川普的巨額捐贈者馬斯克將直接受惠，特斯拉打算從 2026 年開始生產無人駕駛計程車。

美超微 (SMCI-US) 早盤股價上漲 15.13%，至每股 21.39 美元

知情人士透露，超微電腦計劃在周一前向納斯達克提交合規計劃，以維持其股票市場交易資格。此前，該公司因需更多時間提交最新季度財報而請求延期。

今日關鍵經濟數據：

無

華爾街分析：