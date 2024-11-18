Meta全球資料外洩案遭德國法院判敗訴 恐面臨數千名用戶求償
鉅亨網編譯段智恆 2024-11-18 23:30
根據外媒周一 (18 日) 報導，德國最高法院判臉書母公司 Meta Platforms 在 2021 年全球高達 5 億私人數據外洩的訴訟案敗訴後，該公司可能面臨數千名德國用戶求償。
截稿前，Meta(META-US) 早盤股價下跌 0.47%，每股暫報 551.48 美元。
據了解，德國聯邦最高法院 (Federal Court of Justice) 放寬臉書用戶因數據被盜而求償的舉證標準，因此推翻 Meta 先前在初級法院的勝訴，法院周一聲明還表示受害用戶每人可賠償約 100 歐元(106 美元)。現在科隆法院現在必須按照這些準則重審這起訴訟。
德國的這起訴訟與 2021 年的大規模資料外洩有關，當時 5.33 億臉書用戶的個人資訊——包括電話號碼和電子郵件地址——出現在一個駭客網站上。兩年前，Meta 在歐盟的主要隱私監管機構愛爾蘭資料保護委員會 (Irish Data Protection Commission) 對該公司處以 2.65 億歐元的罰款，因為該公司未能採取足夠的保護措施。
對於德國最高法院裁決，Meta 表示不符合歐盟法院的判立法，歐盟法院是歐盟 27 國的最高法庭。Meta 也有信心能在下級法院再次勝訴，因為臉書的系統沒有被駭客入侵，也沒有資料外洩。
周一的判決將指導德國數千起懸而未決的個資外洩案。Meta 律師團曾在 10 月表示，公司先前已在訴訟中贏得 6,000 項裁決，並稱這一數字表明成功率為 85%。不過律師團沒有透露這是否也包括 Meta 已經和解的案件。
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