Meta全球資料外洩案遭德國法院判敗訴 恐面臨數千名用戶求償

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-18 23:30

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根據外媒周一 (18 日) 報導，德國最高法院判臉書母公司 Meta Platforms 在 2021 年全球高達 5 億私人數據外洩的訴訟案敗訴後，該公司可能面臨數千名德國用戶求償。

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據了解，德國聯邦最高法院 (Federal Court of Justice) 放寬臉書用戶因數據被盜而求償的舉證標準，因此推翻 Meta 先前在初級法院的勝訴，法院周一聲明還表示受害用戶每人可賠償約 100 歐元(106 美元)。現在科隆法院現在必須按照這些準則重審這起訴訟。

德國的這起訴訟與 2021 年的大規模資料外洩有關，當時 5.33 億臉書用戶的個人資訊——包括電話號碼和電子郵件地址——出現在一個駭客網站上。兩年前，Meta 在歐盟的主要隱私監管機構愛爾蘭資料保護委員會 (Irish Data Protection Commission) 對該公司處以 2.65 億歐元的罰款，因為該公司未能採取足夠的保護措施。

對於德國最高法院裁決，Meta 表示不符合歐盟法院的判立法，歐盟法院是歐盟 27 國的最高法庭。Meta 也有信心能在下級法院再次勝訴，因為臉書的系統沒有被駭客入侵，也沒有資料外洩。