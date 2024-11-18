〈財報前瞻〉輝達Q3營收估增速放緩 Blackwell展望成焦點

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-18 21:50

‌



輝達 (NVDA-US) 過去 8 季營收每每打敗華爾街分析師預期，不過這次分析師預估第三季營收增速可能會放緩，此外該公司如何克服延遲和供應鏈問題來銷售其最新的人工智慧 (AI) 晶片，將會是股價表現的風向球。輝達將於本周三 (20 日) 美股盤後公布第三季財報。

第三季營收成長恐放緩至 6 季新低

‌



根據 LSEG 彙編數據，輝達第三季營收估將成長 82.8% 至 331.3 億美元。儘管如此，這是 6 季以來最慢增速，此前 5 季的營收至少都成長一倍。

展望本季 / 第四季 (截至明年 1 月)，LSEG 分析師估該公司營收 (包括最新 Blackwell 銷售額) 成長可能會進一步放緩至 67.6%。

投資人的重點集中在經歷設計缺陷導致 Blackwell 生產延遲後，輝達是否能在明年 1 月的成績單實現所承諾的「數十億美元 Blackwell 營收」。

Rosenblatt 分析師 Hans Mosesmann 表示：「從投資人的角度來看，對電話財報會議的重心都放在 Blackwell 上。」

摩根士丹利分析師預估 Blackwell 第四季營收介在 50 億至 60 億美元之間，而 Piper Sandler 分析師則估營收介在 50 億至 80 億美元之間。另外也有更看好輝達該款晶片營收表現的投資人 Spear Invest 創始人兼執行長 Ivana Delevska，她預估營收介在 120 億至 130 億美元之間。

不過輝達供應 Blackwell 晶片的能力可能會受到供應鏈約束限制，其晶片代工製造商台積電 (2330-TW)(TSM-US) 曾在 7 月表示，到 2025 年生產能力將非常吃緊。

摩根士丹利分析師認為這番言論很難準確解讀，稱 Blackwell 晶片的交付時間哪怕只是出現一周的改變，都會對營收造成重大影響。

研發與生產成本提高恐拖累本季獲利表現

至於獲利方面，Visible Alpha 最新彙編的分析師預期數據顯示，輝達第三季淨利將躍升至 174.5 億美元，合每股 0.7 美元，遠遠高於去年同期的 92.4 億美元或每股獲利 0.37 美元。

不過輝達過去 4 季利潤收窄，以些微差距打敗華爾街分析師預期。分析師預估，輝達本季 / 第四季毛利率將下滑逾 3 個百分點至 73.6%，主要是受到開發和提高 AI 晶片產量的高成本拖累，而研發成本和經調整後營運費用將達到有史以來新高。

此外，輝達給開發商使用的 CUDA 軟體也幫助該公司主導 AI 晶片市場，該公司 AI 晶片的市占約 80%。