〈財報〉小米電動車銷售叫好叫座 上季營收年增逾三成

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-18 20:00

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小米集團 (01810-HK) 周一 (18 日) 公布第三季 (截至 9/30) 財報，由於其首款電動車 SU7 銷售叫好叫座，推升該季營收大增逾 3 成，打敗華爾街分析師預期，與此同時還上調全年交車目標。此外，小米該季手機出貨量也有所成長，穩住全球第三大智慧手機製造商地位，也暗示市場復甦跡象。

小米香港股價周一上漲 2.86%，收每股 28.80 港元。

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展為未來，小米上調今年電動車銷售目標至 13 萬輛，遠遠高出先前預期的 7.9 萬輛。為了滿足需求，該公司自 6 月以來將工廠生產班次增加一倍，而且還推出售價超過逾 11 萬美元的高階車款 SU7 Ultra。

小米電動車借鑑保時捷的風格，吸引消費者目光擠進競爭激烈的中國電動車市場，基本款 SU7 電動車售價不到 3 萬美元，比特斯拉 (TSLA-US) 在中國的基本款 Model 3 便宜 4,000 美元。

券商分析預估，到 2025 年，小米將交付 40 萬輛電動車，屆時電動車將占其營收的五分之一左右，今年這一比例為 8%。儘管如此，小米第三季的汽車業務仍處在虧損狀態，經調整後虧損人民幣 15 億元 (以下單位皆同)、毛利率為 17.1%。

摩根士丹利在小米財報公布前的一份報告中表示：「小米加速電動車生產或許不僅會促進營收成長，還可能擴大小米的規模優勢，最終將轉化成更好的獲利能力。」

根據財報，小米第三季營收年增 30.5% 至 925 億元，遠超華爾街分析師平均預估的 903 億元，其中有約 95 億元的比例是來自其電動車合資企業；該季淨利報 53.5 億元，低於分析師預估的 47.3 億元、經調整後淨利年增 4.4% 至 62.5 億元，也不及預期的 59.2 億元。

圖：小米財報