【達人心法】存股不如存台股基金？財經專家盧燕俐必買台股基金三大理由大公開！

鉅亨研報 2024-11-15 11:01

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說到存股，很多投資人第一個想到的就是 0050。特別是投資新手，可能因為不知道怎麼挑個股，所以會選 0050 作為入門。不過除了 0050，績優的台股基金也是很好的選擇，那到底台股的基金要選哪一些? 又要怎麼選?

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對此財經專家盧燕俐表示：績優台股基金透過主動式選股，不僅能打敗大盤，還能創造超額利潤。0050 的十年績效是 340%，但績優台股基金十年績優有 400% 到 800%，真的很驚人。所以我一直主張，理財小白不會選股，又想參與台股的成長，就是 0050 搭配 2~3 支台股基金，經過 5~10 年後，投資人往往會非常滿意獲利，並且歸納出必買台股基金的三大理由

原因主要是每次技革新台灣都扮演著重要供應鏈的腳色，從 20 年前的網路、手機到現在 AI，投資人可能會選到下市的股票，但只要買到長青型旗艦型台股基金，短線就算套牢，半年後一年後，獲利就有機會復原。

關於高股息還是成長型基金買哪個好？盧燕俐將於 11/18 晚間 19:00 至永豐金旗下數位平台豐雲學堂進行講座，屆時也會進一步的和大家分享！

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