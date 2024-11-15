台積電美國廠完工 郭智輝：台積有審慎評估 相信晶片先進製程都會留在台灣

鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-15 13:10

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台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在美國第 1 座晶圓廠將於 2025 年初量產，今 (15) 日早上台積電創辦人張忠謀表示不會有完工典禮。對此，經濟部長郭智輝今 (15) 日上午指出，經濟部不方便代業者為答覆，但強調台積電一定審慎評估過，晶片先進製程都會留在台灣；而且很多業者在海外設廠，經濟部不可能每個 ceremony 都去，有無受邀都尊重廠商的決定。

郭智輝 15 日出席「第 57 屆自來水節慶祝大會」前接受聯訪，媒體關切經濟部是否有受邀參加台積電的完工典禮，及美國商務部要求台積電的先進制程不能傳到中國等問題，是否有掌握狀況。

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郭智輝表示，台積電應該有審慎評估，先進製程晶片離開台灣到別的地方，不僅是技術外移，更涉及生產，台積電本身是百分之百的自有資本，外移要能夠賺錢、成功，不是簡單的事，尤其先進製程如此複雜，台積電一定先在台灣成功運作一段時間後，證明沒有問題才會外移。他相信台積電最先進的製造還是會留在台灣，畢竟台積電到海外去，要跨出自己的熟悉領域，一定非常審慎。

針對民眾黨立委黃國昌 14 日在立法院質詢時提到，郭智輝接任經濟部長前辭掉策略長，但當時崇越延遲重訊公告違反規定，且漏申報辭職前持股轉讓等資訊，應罰卻未罰。郭智輝表示，完全遵法、守法，都有依規定申報，他認為委員們應該是誤會。

媒體也詢問中研院院長廖俊智提及，未來任何減碳機會都不能放棄，更直言能源政策不能沒有核電的說法。