〈財報〉京東上季營收低於預期 中國消費疲軟難擺脫
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-14 20:20
中國電商巨擘京東 (JD.com) 周四 (14 日) 公布第三季財報，由於全球第二大經濟體持續放緩迫使消費者摀緊錢包，該季營收低於華爾街分析師預期。
截稿前，京東 (JD-US)ADR 周四盤前下跌 2.30%，每股暫報 34.87 美元；京東(09618-HK) 周四港股挫跌 4.72%，收每股 135.10 港元。
根據財報，京東第三季 (截至 9/30) 營收年增 5.1% 至人民幣 2,604 億元(以下單位皆同)，低於 LSEG 分析師預估的 2,614.5 億美元；淨利年增 47.8% 至 117 億元。
有分析認為，中國長期的房地產行業危機、宏觀經濟放緩和就業不安全感加劇打擊消費者信心、損害零售銷售並且導致主要電商平台之間爆發慘烈的價格戰，影響京東第三季業績。
此外，京東也一直在努力提高直播電商的營收占比並探索國際業務成長，但在直播領域落後於競爭對手阿里巴巴 (09988-HK)(BABA-US)，而在開拓海外銷售方面落後於 Temu 母公司拼多多 (PDD-US)。
儘管中國政府推出了提振經濟成長的刺激措施，但缺乏提振消費的堅實措施也打壓市場情緒。
財報顯示，為在今年中國購物淡季吸引更多顧客，京東第三季行銷費用年增 25.7% 至 100 億元，占當季淨營收的 3.8%，高於去年同期的 3.2%。
分析師指出，京東第三季營億可能比去年同期有所下滑，因為這家店商工司放棄利潤成長砸大錢讓消費者購物，相關折扣等優惠措施可能侵蝕該季獲利成長，導致營益下滑。
另外京東也可能會提高商家的補貼或支持，以吸引巴黎世家 (Balenciaga)、La Prairie 和 Bobbi Brown 等全球品牌，這些品牌在 9 月開始線上商城。
至於這禮拜的雙十一節日，京東銷售成績告捷，與去年相比消費人數成長 20% 以上、直播訂單成長 3.8%，不過該公司並未公布實際完成的交易，分析師也表示現在說復甦仍為時過早。
Benchmark 的分析師表示，儘管如此，家電銷售的飆升，加上近期北京政府刺激措施的提振，應該會讓這家零售商在未來一年繼續促銷。
基準分析師 Fawne Jiang 在報告中寫道：「我們預期京東將利用消費者信心的改善，更積極地追求成長，提前推出雙十一促銷活動就是證據。雖然這可能會限制第四季的獲利成長，但其為加速成長做好了準備。」
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