〈財報〉京東上季營收低於預期 中國消費疲軟難擺脫

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-14 20:20

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中國電商巨擘京東 (JD.com) 周四 (14 日) 公布第三季財報，由於全球第二大經濟體持續放緩迫使消費者摀緊錢包，該季營收低於華爾街分析師預期。

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根據財報，京東第三季 (截至 9/30) 營收年增 5.1% 至人民幣 2,604 億元(以下單位皆同)，低於 LSEG 分析師預估的 2,614.5 億美元；淨利年增 47.8% 至 117 億元。

有分析認為，中國長期的房地產行業危機、宏觀經濟放緩和就業不安全感加劇打擊消費者信心、損害零售銷售並且導致主要電商平台之間爆發慘烈的價格戰，影響京東第三季業績。

儘管中國政府推出了提振經濟成長的刺激措施，但缺乏提振消費的堅實措施也打壓市場情緒。

財報顯示，為在今年中國購物淡季吸引更多顧客，京東第三季行銷費用年增 25.7% 至 100 億元，占當季淨營收的 3.8%，高於去年同期的 3.2%。

分析師指出，京東第三季營億可能比去年同期有所下滑，因為這家店商工司放棄利潤成長砸大錢讓消費者購物，相關折扣等優惠措施可能侵蝕該季獲利成長，導致營益下滑。

另外京東也可能會提高商家的補貼或支持，以吸引巴黎世家 (Balenciaga)、La Prairie 和 Bobbi Brown 等全球品牌，這些品牌在 9 月開始線上商城。

至於這禮拜的雙十一節日，京東銷售成績告捷，與去年相比消費人數成長 20% 以上、直播訂單成長 3.8%，不過該公司並未公布實際完成的交易，分析師也表示現在說復甦仍為時過早。

Benchmark 的分析師表示，儘管如此，家電銷售的飆升，加上近期北京政府刺激措施的提振，應該會讓這家零售商在未來一年繼續促銷。