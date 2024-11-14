AI需求仍強！ASML看好未來五年營運成長

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-14 19:30

‌



全球半導體製造設備巨擘艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 周四 (14 日) 在投資者日上重申其長期營運成長展望，預估到 2030 年，全球半導體銷售將超過 1 兆美元，2025 年至 2030 年的年複合成長率約為 9%。

與此同時，艾司摩爾重申未來展望，維持到 2030 年銷售額將達到 440 億至 600 億歐元的目標不變，屆時毛利率約為 56% 至 60%；未來五年，銷售額成長率平均為 8% 至 14%，並且承諾增加配息和股票回購。

‌



值得注意的是，分析師認為這是一份令人放心的財測，不過在川普上台後，對中國可能會陸續祭出限制措施，該公司在中國部分的銷售預測恐怕面臨質疑。

因此，艾司摩爾的業績通常被視為整個半導體產業的風向標，其長期成長前景也反映全球對先進晶片日益成長的需求。

艾司摩爾財務長達森在聲明中表示：「我們確認了我們的資本配置策略，並預計將透過增加股息和股票回購相結合的方式，繼續向股東返還大量現金。」

今年十月，艾司摩爾第三季業績暴雷，訂單僅市場預期的一半，當日股價暴跌 17%。今年迄今該公司股價下跌超 5%。

艾司摩爾第三季財報顯示，中國銷售額為 27.9 億歐元，幾乎占總銷售額的一半。該公司預估，明年中國銷售額將占總營收的 20% 左右。