AI需求仍強！ASML看好未來五年營運成長
鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-14 19:30
全球半導體製造設備巨擘艾司摩爾 (ASML)(ASML-US) 周四 (14 日) 在投資者日上重申其長期營運成長展望，預估到 2030 年，全球半導體銷售將超過 1 兆美元，2025 年至 2030 年的年複合成長率約為 9%。
與此同時，艾司摩爾重申未來展望，維持到 2030 年銷售額將達到 440 億至 600 億歐元的目標不變，屆時毛利率約為 56% 至 60%；未來五年，銷售額成長率平均為 8% 至 14%，並且承諾增加配息和股票回購。
值得注意的是，分析師認為這是一份令人放心的財測，不過在川普上台後，對中國可能會陸續祭出限制措施，該公司在中國部分的銷售預測恐怕面臨質疑。
作為全球唯一的光刻機生產商，艾司摩爾在半導體供應鏈中占有重要地位，受惠於人工智慧 (AI) 的蓬勃發展，市場加大對該公司最先進光刻機的強勁需求，其生產的光刻機是製造先進晶片的必備工具，蘋果 (AAPL-US)、輝達(NVDA-US) 等公司的 AI 加速器都仰賴該設備。
因此，艾司摩爾的業績通常被視為整個半導體產業的風向標，其長期成長前景也反映全球對先進晶片日益成長的需求。
艾司摩爾財務長達森在聲明中表示：「我們確認了我們的資本配置策略，並預計將透過增加股息和股票回購相結合的方式，繼續向股東返還大量現金。」
今年十月，艾司摩爾第三季業績暴雷，訂單僅市場預期的一半，當日股價暴跌 17%。今年迄今該公司股價下跌超 5%。
艾司摩爾第三季財報顯示，中國銷售額為 27.9 億歐元，幾乎占總銷售額的一半。該公司預估，明年中國銷售額將占總營收的 20% 左右。
該公司執行長福克 (Christophe Fouquet) 曾在 10 月表示，預估晶片市場的緩慢復甦將持續「到 2025 年」。不過明年和 2026 年將是該產業和艾司摩爾的「整體成長年」。
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