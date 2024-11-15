美上周初領失業金人數降至21.7萬 寫6個月新低

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-11-15 01:02

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美國勞工部 (DOL) 周四 (14 日) 公布最新數據顯示，上周初領失業金人數降至 5 月以來新低，表明在近期的颶風和罷工影響過去之後，企業對工人的需求仍然健康。

美上周初領失業金人數降至 21.7 萬，寫 6 個月新低。(圖：ZeroHedge)

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截至 11 月 9 日當周，經調整後美國初領失業金人數報 21.7 萬人，低於市場預期的 22.4 萬，較前值 22.1 萬人減少 4 千人，4 周移動平均值報 22.1 萬人。

截至 11 月 2 日當周，經調整後美國續領失業金人數報 187.3 萬人，低於市場預期的 188 萬人，較修正後前值 188.4 萬人減少 1.1 萬人，4 周移動平均值報 187.45 萬人。

上：初領人數走勢圖，下：續領人數走勢圖 (圖：美國勞工部)

Wrightson ICAP 首席分析師 Lou Crandall 表示，儘管許多就業相關指標顯示今年就業市場狀況明顯走軟，但這種變化迄今尚未影響到失業保險數據。

雖然受到海倫颶風重創的地區可能需要一段時間才能恢復，但經濟學家樂觀認為，隨著波音的罷工結束，11 月就業成長將重新獲得動力。