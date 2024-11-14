歐股跑輸美股 漲幅差距創近30年來最大

鉅亨網編譯段智恆 2024-11-14 21:00

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根據外媒周四 (14 日) 報導，歐洲股市落後美國股市的漲幅是近 30 年來最大──隨著川普將重返白宮，全球投資人對美國資產的偏好可能會加劇這一趨勢。

川普的全面勝利替美股反彈添足柴火，標普 500 指數今年以來大漲 25%，創下歷史新高，然而歐洲基準斯托克 600 指數僅上漲 5%。根據外媒彙編數據，這是自 1995 年以來回報率表現最差的一次。

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報導指出，上一屆川普政府導致歐股嚴重表現不佳，而這一次，在川普總統任期開始之前，歐洲市場看起來就像一個大輸家。該區的經濟成長已經低迷，預估明年仍將低於美國，即使考慮到潛在的出口關稅影響以及涉及中國的貿易戰的可能性。

Pinebridge Investments 多元資產全球主管 Michael Kelly 表示：「在所有這些貿易問題上，歐洲都是一個巨大的靶心。中國正在實施的政策最多只能減緩經濟放緩，而不是逆轉經濟放緩。因此，那些依賴向中國出口的公司或國家真的會受到影響。 」

因此，投資人紛紛湧入美國資產。美國銀行 (BAC-US) 對全球基金經理人的調查顯示，美國股票的配置比重上升至淨增持 13%，在大選後進一步躍升至淨增持 29%。相較之下，11 月初歐元區股票的淨減持比例為 3%，與上月相比變化不大，對英國的股票淨減持 13%。

投資人似乎準備為美股支付溢價。標普 500 指數目前的預期本益比為 22.5 倍，接近新冠疫情後的峰值，與斯托克 600 指數的溢價達到創紀錄的 70%。包括 Andrew Lapthorne 在內的法國興業銀行 (Societe Generale SA) 策略師認為，美股「無疑是昂貴的」。