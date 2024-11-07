台灣睽違近10年主辦國際資安年會 蕭美琴：資安為政府施政首要任務
鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-07 16:23
亞太區電腦事件協調組織（APCERT）2024 會員年會暨國際資安研討會於 5 至 7 日在台北登場，是台灣睽違近 10 年後再度主辦，副總統蕭美琴親臨會場致詞時強調，台灣將資安列為政府最優先工作，藉由全球合作、情報分享以及技術協作，共同因應數位化快速發展帶來的資安威脅。
本屆年會以「Power of Together: More Than the Sum of APCERTs/CSIRTs」為主題，更與全球最大資安應變組織 FIRST 首度合辦亞太地區資安研討會，匯集來自 25 個經濟體的資安專家，針對 AI 新興科技應用、資安治理強化、國際合作協防及人才培訓等議題展開討論。
台灣電腦網路危機處理曁協調中心（TWCERT/CC）於今年一月起改由國家資通安全研究院接手運營。數發部次長闕河鳴表示，期望透過此平台深化台灣與亞太及全球資安組織的鏈結與合作。
IRST 董事會代表內田有香子特別感謝台灣促成亞太地區研討會重回實體形式，並表示這展現了 FIRST 與台灣及亞太區域夥伴的緊密合作關係。此外，FIRST 也特別贊助亞太地區女性資安專家與會，鼓勵更多女性投入資安領域。
企業界方面，台積電 (2330-TW)、奧義智慧與趨勢科技等台灣科技大廠亦派代表參與，分享台灣資安防護及治理經驗。
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