台灣睽違近10年主辦國際資安年會 蕭美琴：資安為政府施政首要任務

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-11-07 16:23

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亞太區電腦事件協調組織（APCERT）2024 會員年會暨國際資安研討會於 5 至 7 日在台北登場，是台灣睽違近 10 年後再度主辦，副總統蕭美琴親臨會場致詞時強調，台灣將資安列為政府最優先工作，藉由全球合作、情報分享以及技術協作，共同因應數位化快速發展帶來的資安威脅。

本屆年會以「Power of Together: More Than the Sum of APCERTs/CSIRTs」為主題，更與全球最大資安應變組織 FIRST 首度合辦亞太地區資安研討會，匯集來自 25 個經濟體的資安專家，針對 AI 新興科技應用、資安治理強化、國際合作協防及人才培訓等議題展開討論。

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台灣電腦網路危機處理曁協調中心（TWCERT/CC）於今年一月起改由國家資通安全研究院接手運營。數發部次長闕河鳴表示，期望透過此平台深化台灣與亞太及全球資安組織的鏈結與合作。