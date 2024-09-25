數發部林宜敬：AI浪潮已成進行式 台灣必須持續保持競爭力

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-09-25 17:38

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數位發展部政務次長林宜敬今 (25) 日出席教育創新國際年會，分享到對於 AI 的看法，表示 AI 浪潮已成為不可逆的趨勢，台灣必須在這波科技革命中持續保持競爭力，並強調民眾國人積極應對 AI 帶來的挑戰，同時把握新興機遇。

林宜敬指出，AI 技術發展迅速，預計兩年內可能達到媲美人腦神經突觸的水平，在 AI 的趨勢下，台灣整體必須在保持整個國家的競爭力，在世界的經濟分工體系裡面占有一席之地，

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林宜敬還談到 AI 對職業市場的影響。他表示，AI 不僅可能取代部分文科工作，也會影響一些低階理工工作。因此，他建議無論在哪個領域，都要培養對工作的深入洞見，而不僅僅停留在表面理解。