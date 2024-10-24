數發部首推國產高空通訊氣球 可滯空14天覆蓋半徑11公里

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-24 16:06

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數位發展部今（24）日在台東縣鹿野高台展示國產國造的繫留型高空氣球通訊平台，可在災害發生時，迅速提供通訊服務，強化台灣的通訊應變韌性，數發部長黃彥男與多位政府部會代表、業界與學界專家共同見證這項技術突破。

這套高空通訊平台具備多項優異性能，可升空至 800 公尺高度並穩定停留，提供半徑達 11 公里的地面網路覆蓋。系統採用氫燃料電池作為主要能源，確保長時間運作的穩定電力供應，並具備 50 公斤的載重能力，可搭載更多設備以因應不同使用情境。

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最值得注意的是，該平台能持續滯空超過 14 天，大幅提升災害期間的通訊恢復效率。數發部在現場模擬災害情境，展示通訊中斷與恢復過程，並結合無人機進行受困民眾搜救演練，展現系統的實際應用價值。