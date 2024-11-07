三大法人買超台股131億元 但外資從台積電提款130億元

鉅亨網記者張欽發 台北 2024-11-07 18:33

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台股大盤在今 (7) 日盤中投資人觀望態度稍退，由台積電 (2330-TW) 等晶圓雙雄及鴻海 (2317-TW) 集團爲多頭先鋒，終場大盤仍以上漲 191.44 點或 0.82%，以 23408.82 點作收，成交值爲 4248 億元，三大法人同站買方，合計買超 131.66 億元。但外資賣超聯電 (2303-TW) 及台積電，合計提款 140.68 億元，其中並自台積電提款 130.7 億元。

11 月 7 日台股集中市場，外資買超 54.35 億元；自營商買超 51.7 億元；投信買超 25.61 億元；三大法人合計買超 131.66 億元。在期貨市場上，外資今天交易口數淨額爲空單 1460 口，未平倉合約口數淨額爲 45946 口。

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台北匯市方面，新台幣兌美元匯率以 32.240 元作收、貶值 6.5 分，成交金額 14.69 億美元。上午新台幣以 32.220 元開出，盤中最高 32.220 元，最低 32.320 元。

今天集中市場外資買超較多的個股爲，群創、鴻準、長榮航、華航、鴻海、泰金寶 - DR、友達、凱基金、華邦電、新光金；賣超較多的個股爲，聯電、台積電、第一金、京元電子、中鴻、萬海、長華 *、國票金、日月光投控、元大金。

今天集中市場投信買超較多的個股爲，欣興、中信金、聯電、鴻海、友達、亞聚、欣陸、中鋼、兆豐金、技嘉；賣超較多的個股爲，大成鋼、第一金、富邦金、正文、玉山金、漢翔、群光、GIS-KY、台泥、新唐。

今天集中市場自營商買超較多的個股爲，群創、長榮航、仁寶、金寶、英業達、友訊、鴻海、陽明、聯電、欣興；賣超較多的個股爲，新光金、鴻準、中信金、台新金、中鋼、泰金寶 - DR。