打造第一代醫療資訊長制度！衛福部攜手耶魯大學醫院簽署MOU
鉅亨網記者張韶雯 台北 2024-11-07 14:22
衛福部大步邁向醫療體系的數位轉型與智慧化發展的國際化交流，今（7）日與耶魯大學紐哈芬醫院（Yale New Haven Hospital）正式簽署合作備忘錄 (MOU)，台美合作可望在未來對國內的醫療人力培訓、醫療品質管理及電子病歷整合上有更大增益。衛福部指出，將於明年下半年派員前往耶魯大學受訓，回國後擔任種子教師，發展我國醫院醫療資訊長 (CMIO) 制度。
今日上午簽約儀式由衛福部資訊處長李建璋與耶魯大學紐哈芬醫院教授 Allen Hsiao 共同簽署，並由衛福部政務次長呂建德及哈佛大學波士頓兒童醫院臨床資訊中心主任 Kenneth D. Mandl 教授共同見證，展現雙方對深化國際醫療合作的高度承諾。
呂建德致詞表示，本次合作結合雙方的專業資源，聚焦於提升醫療品質管理、推動電子病歷系統整合，以及促進智慧醫療技術的應用，為臺灣的數位健康（Digital Health）發展注入新動能。透過臨床決策支援系統（CDSS）的導入與優化，雙方致力於提升診療決策的效率與準確性，進一步改善病患照護成果。
呂建德進一步指出，雙方合作將專注於三個主要領域：
- 醫療資訊長（CMIO）的培訓： 透過專門的培訓計畫，強化臺灣醫療資訊長的專業知識，使其具備數位健康領導能力。
- 臨床決策支持系統（CDSS）：分享耶魯大學附設醫院應用 CDSS 改善醫療品質經驗，助力臺灣透過資訊科技提升醫療品質和病人照護成果。
- 醫院資訊系統整合及 AI 的運用：耶魯大學附設醫院將提供專業建議，協助臺灣醫院資訊系統的整合與優化，促進跨機構資訊共享，並開拓智慧醫療創新應用的更多可能性。
李建璋指出，台美本次合作將協助台灣增加三項優勢，首先在人力培訓上，藉由 AI 的廣泛應用到各部門而提高效率，其次 AI 在電子病歷上應用將扮演「小秘書」角色協助醫生更精確作出決策，再來可借重耶魯大學附設醫院豐富的臨床經驗，如
此次合作不僅象徵臺灣在全球智慧醫療領域的重要進展，更為國內醫療服務體系搭建了國際交流與合作的平台。隨著科技的快速發展，智慧醫療正成為全球醫療體系的核心趨勢，而如何有效整合臨床數據並運用 AI，已成為各國政府面臨的關鍵挑戰。臺灣憑藉其完善的醫療體系及靈活的政策支持，具備成為智慧醫療創新中心的潛力。此合作備忘錄將進一步加速臺灣醫療資訊平台的建設，強化電子病歷系統的跨機構互通性，並推動智慧醫療產品的商業化與應用普及。
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