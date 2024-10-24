數發部推動低軌衛星緊急通訊 實地視察臺東災防應用成果

鉅亨網記者吳承諦 台北 2024-10-24 10:51

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數位發展部次長林宜敬日前率隊前往台東縣災害應變中心，視察衛星通訊應用情況，展現政府強化緊急通訊韌性的決心。數發部正積極推動非同步軌道衛星與高空通訊平台等新興通訊網路測試計畫，為災害應變提供更多元的通訊選擇。

在今年 0403 花蓮大地震期間，數發部曾派遣應變網路行動車及低軌道衛星設備支援災區。同時，在山陀兒颱風期間，也應高雄、屏東及花蓮縣政府要求，緊急調度 6 套衛星通訊設備，協助地方政府進行救災指揮。

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數發部表示，當重大天災發生時，常規的通訊設施如市內電話、行動電話及網路服務可能中斷，此時緊急通訊系統就成為救災的關鍵。特別是花東地區長期面臨地震與颱風威脅，建立多元化的緊急通訊方案更顯重要。