全球逆風加劇 南韓出口成長放緩至7個月低點

鉅亨網編譯劉祥航 綜合報導 2024-11-01 14:10

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南韓 10 月出口成長放緩至 7 個月低點，低於市場預期，顯示全球需求降溫和美國大選不確定性正在損害經濟。

南韓海關周五 (1 日) 公布的數據顯示，10 月出口年增 4.6%，至 575.2 億美元，為 3 月以來最小增幅，較 9 月的 7.5% 增幅有所放緩。進口成長 1.7%，貿易順差 32 億美元。

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這一增幅低於媒體調查中 6.9% 的預期，並顯示出口連續第 3 個月放緩。經工作日調整後，平均每個工作日出口量年減 0.2%，這是自 2023 年 9 月以來的首次下降。

Meritz Securities 首席經濟學家 Stephen Lee 此前預計，在利率下降和全球製造業復甦的情況下，工業材料出口將獲得一些支持。他說：「但由於美國大選和全球經濟周期本身的不確定性加劇，復甦似乎有所延遲。」

疲軟的出口數據凸顯南韓經濟成長前景面臨的風險。由於國內消費有些參差不齊，南韓今年以來一直依靠外部需求來推動經濟成長。繼貨幣政策上月轉向寬鬆之後，最新數據料使南韓央行有了更多理由加快降息步伐。

南韓產業經濟與貿易研究所研究員 Kim Dong-soo 表示，今年出口可能已見頂，未來需要高附加價值產品作為推動力。例如，近幾個月來，高頻寬記憶體引領了半導體出口價值的成長，而更傳統類型的價格卻在下降。

做為全球最大的記憶體晶片來源國，南韓也成為全球經濟活動的晴雨表，因為其設備是從電腦到智慧型手機等產品中不可或缺的組件。

據貿易部稱，10 月這一趨勢仍在延續，半導體出口量年增 40.3%。雖然與上個月相比有所回升，但仍弱於今年大部分時間 50% 以上的成長。

來自美國和中國的需求是南韓維持出口動能的關鍵。美國今年一直是南韓商品的大買家，其中包括用於人工智能處理器的高帶寬記憶體晶片。