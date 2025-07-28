不修了！俄羅斯海軍總司令部決定：唯一航母封存

鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-07-28 05:30

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據俄羅斯《消息報》上周六（26 日）報導，俄羅斯海軍「庫茲涅佐夫海軍元帥」號航母將被封存，未來可能被出售，也可能拆解報廢。這是俄羅斯目前唯一現役航母，此前該航母所有維修和現代化改造工作已經暫停。

俄羅斯海軍「庫茲涅佐夫海軍元帥」號航母將被封存，未來可能被出售，也可能拆解報廢。（圖：央視）

知情人士透露，俄羅斯海軍總司令部已決定，近期將對「庫茲涅佐夫海軍元帥」號航母進行封存。該航母所有可用的重要設備和機械將被拆除，用於其他艦艇，艦體則做好長期存放準備。

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據太平洋艦隊前副司令、海軍少將伊戈爾 · 科羅廖夫估算，維修費用將達 1,000 億至 1,200 億盧布。同時，該航母所在船舶維修廠缺乏足夠數量的專業技術人員，航母所需設備的修復製造周期又往往超過 24 個月。

「我們認為，修復它已經沒有意義了，且維修價格極其昂貴…… 我認為，這個問題最終會通過出售或報廢的方式得到解決。」俄羅斯聯合造船集團董事會主席克斯京說。

太平洋艦隊前司令謝爾蓋 · 阿瓦基揚茨上將表示，封存如此龐大的軍艦，意味著所有可用的機械裝置將被拆除，作為備件，用於其他艦艇。

「主要是現代化電子設備，其他系統和裝置也會被拆除。封存過程中，艦體將被完全密封，所有集水裝置將被排空、焊死。之後再決定是拆解，還是賣給其他國家。」

謝爾蓋 · 阿瓦基揚茨指出，世界上其他國家接手這艘航母的可能性不大，對中國、印度和韓國等國家來說，拆解這樣一艘航母已經沒有意義。

軍事專家德米特里 · 博爾堅科夫也說：「這艘航母如果出售，過程相當複雜，沒有多少國家買得起。」

軍事專家科爾涅夫直言，相比拆解報廢，封存是更好的選擇，「如果無法完成維修，交付海軍服役，那麼更好的做法是封存，等待時機，或找到合適買家。」