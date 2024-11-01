賓士中國銷量年減12.9% Q3淨利腰斬 營收創近3年最低

鉅亨網編譯許家華 2024-11-01 11:49

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在豪華車市場整體低迷的背景下，賓士（Mercedes-Benz）最新公佈的財報令人震驚。財報顯示，賓士在 2024 年第三季度營收為 345.28 億歐元，創下近三年來的最低單季營收，凈利潤較去年同期減半，顯示出其業務面臨嚴峻挑戰。

營收與利潤大幅下滑

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賓士在披露第三季報之前，已在一個季度內兩度下調全年利潤預期，並發佈利潤預警，為這份不理想的業績提前做了準備。

根據財報，2024 年前三季度，賓士的總營業收入為 1071.44 億歐元，年減 5%；息稅前利潤為 104.17 億歐元，較去年同期的 153.34 億歐元減少 49.17 億歐元，下降幅度達 32%。

具體到第三季度，賓士的息稅前利潤為 25.17 億歐元，年降 48%；凈利潤為 17.19 億歐元，年降 54%，並且環比上一季度減少超過四成。賓士的核心汽車部門（Mercedes-Benz Cars）營收下降 5.6%，至 256.02 億歐元，息稅前利潤則大幅下滑 64% 至 11.98 億歐元，銷售回報率僅為 4.7%，較去年同期下降 7.5 個百分點。

賓士在財報中指出，第三季度的利潤顯著低於去年同期，主要受到產品結構調整、銷售成本上升及市場競爭加劇等多重因素影響。儘管前三季度總銷量為 146.33 萬輛，同比僅下降 4%，但第三季度的銷量 50.36 萬輛與去年同期的 51.06 萬輛相比，僅減少 1%。然而，昂貴車型如 S 級和邁巴赫的銷量卻顯示出明顯下滑，第三季度其高端車型銷量為 6.18 萬輛，同比下降 12%。

歐亞銷售不佳 中國市場表現尤其堪憂

賓士在歐亞兩大市場表現均不佳。

前三季度，其在歐洲地區累計銷量為 47.6 萬輛，較去年同期下滑 1.9%。其中，第三季銷量為 15.83 萬輛，較去年同期下滑 3.6%。

在亞洲地區，賓士銷量下滑更顯著。前三季度，其累計銷量為 66.26 萬輛，較去年同期下滑 10%。其中，第三季銷量下滑 9.3% 至 22.63 萬輛。

亞洲地區大幅下滑的根源在於賓士全球最大的單一市場——中國市場表現堪憂。

在中國市場，賓士的銷售表現尤為疲軟。今年前三季度，賓士在中國的銷量為 51.22 萬輛，年減 10.2%。單看第三季度，其銷量為 17.07 萬輛，年降 12.9%，成為該季度單一市場中最大跌幅的品牌。

賓士將這一情況歸因於消費者支出意願不足及激烈的市場競爭。賓士財務長 Harald Wilhelm 表示，中國市場的競爭依然激烈，未來的業績恢復將面臨不確定性。

從市場數據來看，賓士在中國的昂貴車款銷售量大不如前，而入門車款受「價格戰」影響也缺乏市場競爭力。同時，受改款、價格調整等因素的影響，核心車款銷售下降。

具體來看，第三季度，撐起賓士在中國超七成銷量的仍是賓士 GLC、C 級和 E 級是三大車型。零售數據顯示，三季度，賓士 GLC 和 C 級的零售銷售量均超過 4.2 萬輛；賓士 E 級銷售量為 3.6 萬輛，略有下滑。

電動化進程滯後

在電動化方面，賓士的表現同樣不盡如人意。根據公司數據，今年前三季度，賓士的電動車銷量為 26.74 萬輛，年降 8%，僅占總銷量的 18.27%。純電車型的銷量更是下降 22%，未來實現 2025 年新能源車銷量占比超過 50% 的目標幾乎無望。