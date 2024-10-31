〈財報〉Uber上季預訂量不及預期 本季財測不慍不火

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-31 20:32

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線上叫車平台 Uber 周四 (31 日) 美股盤前公布 2024 會計年度第三季財報，儘管該季實現創紀錄的營益表現，但總預訂量成長速度降至一年多來新低，透露乘客傾向搭乘大眾交通工具而非計程車，另外對第四季的展望也不慍不火。財報公布後，Uber 盤前股價一度重挫逾 6%。

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展望未來，Uber 預估第四季 (本季) 預訂量介在 427.5 億至 442.5 億美元區間，中值略低於華爾街分析師預估的 437 億美元，該季經調整後稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 介在 17.8 億至 18.8 億美元區間，分析師預估為 18.4 億美元。

根據財報，Uber 第三季 (截至 9/30) 營收年增 20% 至 111.9 億美元，優於分析師預估的 109.8 億美元、淨利報 26 億美元，合每股 1.20 美元、每股獲利報 1.20 美元，遠超分析師預估的 0.41 美元、經調整後稅息折舊及攤銷前利潤 (EBITDA) 年增 55% 至 16.9 億美元，略高於分析師預估的 16.4 億美元。

財報提到，Uber 第三季營益為 10.6 億美元，表現遠遠超過預期，該公司營益去年才轉正值而已。

值得注意的是，Uber 第一季總預訂量年增 16.1% 至 409.7 億美元，不過仍低於分析師預估的 411.4 億美元。由於經濟不確定和通膨水準上升給通勤族帶來壓力，最近幾季的成長已經從新冠疫情後的高點放緩。

在此期間，Uber 完成 29 億次搭乘，年增 17%，另外月活躍用戶數量達到 1.61 億，比去年同期 1.42 億成長 13%。

第三季營收按業務劃分，叫車業務年增 26% 至 64. 億美元，高於分析師預估的 63.1 億美元、外送業務年增 18% 至 34.7 億美元，略高分析師預期的 34.3 億美元。前者第三季預訂量年增 17% 至 210 億美元、後者則成長 16% 至 187 億美元。

此外，Uber 第三季貨運業務營收年增 2% 至 13.1 億美元。

Uber 執行長柯霍斯洛夏西 (Dara Khosrowshahi) 在事先準備好的演講中表示，提高消費者滲透率仍有巨大的機會，包括向人口密度較低的市場擴張，而且有跡象表明，快速按需服務正成為更多人的根深蒂固的習慣。

該公司財務長 Prashanth Mahendra-Rajah 則說，迄今為止的表現應該讓投資人對公司履行 2026 年承諾的能力充滿信心。