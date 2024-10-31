〈財報〉意法半導體再下調全年財測 估營收大幅下滑至明年Q1

鉅亨網編譯段智恆 綜合外電 2024-10-31 19:47

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意法半導體 (STMicroelectronics NV) 周四 (31 日) 公布 2023 會計年度第三季財報，該季獲利優於分析師預期、營收符合預期。展望未來，由於工業客戶需求疲軟，該公司今年第三度下調全年營收預測至先前指引區間下緣，同時還預估到 2025 年第一季營收下滑幅度會比以往更嚴重。

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意法半導體預估今年全年營收為 132.7 億美元，落在該公司先前預測區間 132 至 137 億美元的下緣，華爾街分析師預測為 132.6 億美元。這已是該公司今年第三次下修財測。

這家歐洲收入最高的晶片製造商還在聲明中表示：「根據我們目前客戶累積訂單和需求能見度，預料 2024 會計年度第四季到 2025 會計年度第一季的營收降幅將遠高於通常的季節性影響。」

摩根大通分析師 Sandeep Deshpande 和 Anchal Sahu 在財報公布後的一份報告中表示：「儘管我們本周稍早大幅下調 2025 年的預期，但基於今天的跡象，下調可能還不夠。最重要的是，營收低迷比預期的要嚴重得多。」

今年上半年，汽車製造商的訂單占意法半導體銷售額的 46%，這是該公司最大的市場。由於消費者對擁有電動車的成本望而卻步，對電動車的需求低於預期，對晶片製造商造成重創。

彭博新能源財經（BloombergNEF）將截至 2026 年的電動車銷量預期較一年前下調 13.5%。包括福斯汽車 (Volkswagen AG) 和賓士 (Mercedes-Benz Group AG) 在內的幾家全球最大的汽車製造商轉型的雄心壯志近期都有所退縮。

分析稱，特斯拉是意法半導體碳化矽晶片的最大客戶，該業務約占意法半導體銷售額的 10%。這家電動車龍頭本月表示，其自動駕駛計程車 (Robotaxi) 可能要到 2026 年才會投入生產，意味著其供應商面臨額外的定價壓力。